Pútnici za klímu sa predstavia na Slovensku počas viacerých podujatí

Bratislava 23. novembra (TASR) – Skupina pútnikov z celého sveta kráča už 50 dní na ceste z Vatikánu do poľských Katovíc. Nesú výzvu politikom, aby prijali konkrétne záväzné pravidlá pre ochranu klímy na nadchádzajúcich klimatických rokovaniach COP24. V piatok skupina pútnikov strávi deň v Bratislave, do nedele 25. novembra ich môže verejnosť stretnúť počas podujatí aj v Marianke, Stupave, Kútoch či Šaštíne-Strážach. TASR o tom informoval Jozef Magda z organizácie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.Pútnici začali svoju cestu 4. októbra na Námestí sv. Petra v Ríme.uviedol Marián Čaučík z eRka.V piatok podvečer absolvujú pútnici za klímu v Bratislave diskusiu, v sobotu 24. novembra je na pláne pešia púť z bratislavskej Kalvárie do Marianky, kde bude o 13.00 h v miestnej Bazilike Narodenia Panny Márie svätá omša. Po nej pútnici absolvujú ďalšiu pešiu púť do Stupavy a podvečer ich čaká diskusia s pútnikmi v miestnom pastoračnom centre. V nedeľu (25. 11.) sa skupina pútnikov za klímu presunie na svätú omšu do Šaštína-Stráží, odtiaľ absolvujú pešiu púť do Kútov, kde bude pripravený krátky kultúrny program a diskusia. V pondelok 26. novembra pokračujú pútnici vo svojej ceste do Brna.Púť za klímu koordinuje medzinárodná koalícia partnerov Globálne klimatické katolícke hnutie a Greenpeace International.