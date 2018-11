TOP 09: Babiš poškodzuje dôveryhodnosť Česka

Český premiér Andrej Babiš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šéf Pirátov: V čele vlády ČR by mal stáť morálny človek. Ja tam takého nevidím

Praha 23. novembra (TASR) - Českú vládu premiéra Andreja Babiša (ANO) čaká v piatok hlasovanie o nedôvere. Rokovanie Poslaneckej snemovne iniciovalo šesť opozičných strán pre kauzu Čapí hnízdo a údajný únos premiérovho syna Andreja Babiša mladšieho na Krymský polostrov anektovaný Ruskom. Opozičná strana TOP 09 na tlačovom brífingu skritizovala Babiša, informoval portál Novinky.cz.TOP 09 vstúpila na brifingu pred hlasovaním. Oznámila, že jej výkonný výbor sa uzniesol, že Andrej Babiš nevysvetlil "upratanie" svojho syna do zahraničia a "jeho kauza poškodzuje dôveryhodnosť Českej republiky a podkopáva princípy právneho štátu".Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil zároveň odsúdil rozhodnutie vládnej ČSSD odísť pri hlasovaní o nedôvere zo sály.uviedol Pospíšil.Podľa TOP 09 by mali za nedôveru vláde hlasovať všetci poslanci, ktorí sú si vedomí svojho poslaneckého sľubu.O piatkové rokovanie Poslaneckej snemovne, ktoré sa medzitým už začalo, je veľký záujem - novinárske átrium je od rána "plné na prasknutie", napísali Novinky.cz.Menšinový kabinet ANO a ČSSD, podporovaný komunistami, zrejme v hlasovaní obstojí. Opozičné strany (ODS, Piráti, SPD, ľudovci, TOP 09 a STAN) majú spolu 92 hlasov, ale na vyslovenie nedôvery je potrebná najmenej nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 101 hlasov.Komunisti, ktorí vládu tolerujú, už ohlásili, že ju podržia. Rovnako ako poslanci ANO budú hlasovať proti vysloveniu nedôvery. Sociálni demokrati sa rozhodli, že počas hlasovania opustia sálu. Podľa nich by demisia vlády nič nevyriešila, zdvihli by vraj ruku za rozpustenie snemovne.Podnetom na schôdzu o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde bola tajne nakrútená reportáž s Andrejom Babišom mladším. V nej obvinil spolupracovníkov svojho otca, že ho proti jeho vôli zadržiavali na Kryme, a to pre kauzu okolo rekreačnej farmy Čapí hnízdo, v ktorej otec aj syn čelia obvineniu z dotačného podvodu.Premiér podľa Babiša mladšieho chcel, aby práve pre túto kauzu opustil Česko. Premiér synove slová popiera a tvrdí, že jeho potomok trpí schizofréniou, musí sa liečiť a byť pod dohľadom.Premiér Babiš už viackrát vyhlásil, že nikdy neodstúpi a že ide o vykonštruovanú kauzu, ktorá mu má poškodiť, pripomenul portál Novinky.cz.Rokovanie Poslaneckej snemovne sa začalo o 09.05 h SEČ. Najprv sa prihovoril predseda opozičnej ODS Petr Fiala, ktorý vyhlásil:Potom k rečníckemu pultu pristúpil premiér Babiš. Posťažoval sa, že kauzu vykonštruovali médiá a dvaja novinári sa pokúsili zhodiť vládu.citoval ho portál Novinky.cz. Babiš pokračoval opisom, ako u jeho syna prepukla schizofrénia. Predseda vlády ukončil svoj prejav po 40 minútach výrokom, že nemá dôvod odstupovať.vyhlásil na záver.Slovo si v sále snemovne následne vzal predseda Pirátov Ivan Bartoš. Povedal, že v čele vlády by mal stáť etický a morálny človek.konštatoval.Šéf SPD Tomio Okamura pri rečníckom pulte vysvetľoval, prečo bude jeho hnutie hlasovať za nedôveru vláde.vyhlásil.Kriticky sa k vláde a Babišovi vyjadril aj predseda opozičnej TOP 09 Jiří Pospíšil. Podľa neho sa potvrdilo, že by Babiš nemal byť premiérom, keďže pokus o vyslovenie nedôvery vláde podľa ústavy označuje za puč. Poslanec opozičnej ODS Jan Skopeček zasa povedal, že Babiš sa v prejave zamotal v ekonomickej argumentácii.Ľudovci už na tlačovej konferencii pred rokovaním informovali, že nechcú legitimizovať súčasnú vládu a celý klub bude hlasovať za nedôveru.povedal predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.Podľa predsedu komunistov Vojtěcha Filipa je celá kauza iba mediálnou záležitosťou a on nemá v úmysle prispievať k destabilizácii Česka.dodal.Šéf vládnej ČSSD Jan Hamáček vyhlásil, že opozícia vytvára tlak na sociálnu demokraciu, aby zhodila vládu, v ktorej sama sedí.uviedol Hamáček a menšinovú vládu ANO a ČSSD označil za úspešný projekt.zdôraznil.Podľa lídra KDU-ČSL Bělobrádka nie je pravda, že zahraniční politici neriešia Babišovu kauzu.Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek v príhovore povedal, že vývoj udalostí okolo premiéra Babiša mu pripomína "lacnú béčkovú gangsterku".Rokovanie snemovne bude zrejme dlhé, pretože okolo poludnia mali za sebou poslanci už trojhodinovú diskusiu a prihlásených ich bolo ešte ďalších 12, informovali Novinky.cz.