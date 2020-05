Puto s matkou je nezlomné, jej kosti však áno. Osteoporóza kradne nielen kosti, ale aj roky života

Osteoporóza je zodpovedná za približne 2 milióny zlomenín každý rok



19.5.2020 (Webnoviny.sk) -Osteoporóza je metabolické ochorenie kostí, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty a narúša sa stavba kosti, čím vzniká vysoké riziko zlomenín. Málokto si však uvedomuje, že pri nedostatočnej liečbe môže byť toto ochorenie smrteľné.Tichá a nebezpečná nepriateľka žien - osteoporóza - postihuje najmä ženy po menopauze a podľa odhadov ňou celosvetovo trpí až 200 miliónov žien. Podľa aktuálnych štatistík trpí osteoporózou približne 400 000 Slovákov, no len približne tretina z nich je diagnostikovaná a ani nie jedna pätina sa adekvátne liečije príležitosťou upriamiť pozornosť na toto, ktoré sa považuje za nevyhnutnú. Vďaka liečbe a správnej životospráve sa však dá rozvoju tohto ochorenia zabrániť.Najčastejším príznakom a zároveň najzávažnejšou komplikáciou osteoporózy sú. Postihujú. Pacientom môžu spôsobiť stratu pohyblivosti či dokonca smrť. Každé tri sekundy dochádza niekde na svete k zlomenine, ktorej príčinou je osteoporóza. Osteoporotické zlomeniny môžu vznikať už pri malej záťaži a tlaku, napríklad pri sedení, prudšom zakašľaní, čupnutí, zdvíhaní predmetov, či dokonca objímaní.Z ostatných je až 80 % po úraze odkázaných na pomoc okolia či špecializovanú starostlivosť. Závažné komplikácie prinášajú aj osteoporotické zlomeniny stavcov chrbtice, ktoré môžu maťako súOsteoporóza sa môže celé roky vyvíjať celkom nenápadne a nespôsobovať pacientovi žiadne ťažkosti, až kým sa neobjaví prvá zlomenina. Pacienti následne zostávajú často zaskočení oznámením diagnózy. Medzi najbežnejšiepatríčiPreventívne by mal teda lekára navštíviť každý, kto má viacero rizikových faktorov ochorenia, najmä ľudia nad 65 rokov. Základnou diagnostickou metódou je, vďaka ktorému dokážu lekári zhodnotiť zdravie kostí a odhaliť problémy ešte skôr, ako sa prejavia.Každý má možnosť zistiť riziko osteoporózy na www.krehkekosti.sk . Ide o jednoduchý test, ktorý môže čo to napovedať a predstavuje veľmi dobrú prípravu na rozhovor s lekárom. Mame, babke, starej mame alebo inej milej osobe, môžu pomôcť deti, vnúčatá, ktoré tak urobia dobrú vec a zároveň príjemne strávia čas so svojimi blízkymi.Na liečbu osteoporózy už v súčasnosti existuje množstvo účinných liekov a všetky sú dostupné aj na Slovensku. Cieľom liečby je najmä zabrániť vzniku zlomenín, ako aj zachovať množstvo a kvalitu kostnej hmoty. Pacienti s osteoporózou majú možnosť liečiť sa rôznymi účinnými látkami, rozličnými formami a režimami užívania. Rovnako ako vývoj osteoporózy, aj jej liečba je dlhodobý proces – minimálne 3 roky. Vo všeobecnosti po 5 rokoch liečby nasleduje prehodnotenie rizikového profilu pacienta. Ak má byť úspešná, je mimoriadne dôležité, aby pacienti užívali svojeSúčasťou účinnej liečby osteoporózy by vždy mala byť ajNeoddeliteľnou súčasťou liečby osteoporózy jeJe dokázané, že dlhodobá liečba osteoporózy znižuje riziko zlomenín. Naopak nízka adherencia pacienta znižuje efekt liečby a vedie k zvýšenému počtu hospitalizácií pre osteoporotické zlomeniny.Dobrá adherencia a efektívna liečba následne vplývajú aj nasamotných pacientov. Okrem bolestí či sekundárnych deformít môžu pacienti trpieť aj psychickými problémami v dôsledku zníženia fyzických schopností, sociálnej izolácie, pocitu odkázanosti na rodinných príslušníkov, či kvôli strate výšky. Je preto mimoriadne dôležité venovať pozornosť nielen samotnej terapii pacientov s osteoporózou, ale klásť dôraz aj na samotnú prevenciu jej vzniku.Navyše aj teraz v čase, je dôležité, aby sa pacienti aktívne dožadovali svojej liečby.Prevencia pádov je rozhodujúca: je dôležité ubezpečiť sa, že v domácom prostredí nie sú prekážky. Pacienti by nemali prerušiť liečbu osteoporózy, ktorá im bola predpísaná, rovnako ani užívanie kalcia a vitamínu D. Svojho lekára môžu požiadať o elektronický recept. Podanie injekčnej liečby je možné aj v domácom prostredí, či už ide o samoaplikáciu alebo aplikáciu za pomoci člena rodiny, opatrovateľa. Každý lekár svojmu pacientovi určite poradí tú najvhodnejšiu alternatívu.Informačný servis