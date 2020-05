Všetky typy podnikov sa môžu uchádzať o finančnú pomoc počas koronakrízy, Čaputová podpísala novelu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2020 - O finančnú pomoc počas koronakrízy sa budú môcť uchádzať všetky typy podnikov. Zabezpečí sa tak likvidita nielen pre malé a stredné podniky, ale aj pre veľké podniky. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorú v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.Finančnú pomoc môžu poskytnúť Eximbanka a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding. Pomoc sa poskytne prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk. Finančnú pomoc je možné poskytnúť vo forme záruky za úver poskytnutý bankou, ako aj odpustením poplatku za záruku za úver.Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou je možné podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere udrží úroveň zamestnanosti. Podnikateľ na to, aby mohol získať pomoc, nesmie mať voči sociálnej a zdravotnej poisťovni pohľadávky na poistnom. Podnik zároveň nesmie byť v konkurze a reštrukturalizácii.Parlament o návrhu rokoval v skrátenom konaní. Za novelu zákona 13. mája hlasovalo 110 poslancov, jeden bol proti a 29 zákonodarcov sa hlasovania zdržalo.