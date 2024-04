Putovná výstava 100. výročie Košickej župy občanom predstaví zaujímavosti z histórie Košického kraja

Obsah výstavy

Spolupráca viacerých historikov

História Košickej župy

27.4.2024 (SITA.sk) - Putovná výstava 100. výročie Košickej župy predstaví obyvateľstvu zaujímavosti z histórie Košického kraja. Ako uviedol Košický samosprávny kraj (KSK) , ide o exteriérovú výstavu, ktorá sa skladá z 11 grafických panelov.Obsahuje i päť interaktívnych prvkov a elektroinštalácie. Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl, prispôsobený je tomu obsah i forma.„Texty o kľúčovom období Československa a vtedajšej samospráve sa opierajú o učebné osnovy," priblížila samospráva. Návštevníci si budú môcť zložiť 3D puzzle, dobové fotografie s 3D efektom im zas dovolia cez meoskop nahliadnuť do histórie.Výstava obsahuje i analógovú hru, v ktorej si budú môcť overiť svoje znalosti o Košickej župe. Pripravená je aj fotostena tvorená upravenou historickou fotografiou.„Na výstave odborne spolupracovali viacerí renomovaní historici – Erik Ondria Martin Pekár , Richard Pavlovič. Na paneloch sa objavujú dobové dokumenty zo Štátneho archívu v Košiciach či Východoslovenského múzea," približuje KSK.Dopĺňa, že výstavu si obyvatelia budú môcť pozrieť v rámci Župných dní. Najbližšie to bude v Spišskej Novej Vsi, o týždeň na to v Michalovciach, a napokon i v Košiciach.„Hľadajte ju v rámci KSK zóny," odporúča župa. Výstava bude následne putovať po stredných školách v kraji.„Hoci Košická župa existovala len päť rokov, už prvé voľby do jej zastupiteľstva v roku 1924 naznačili jej výnimočnosť. Volebné štandardy na našom území prekročili mnohé západoeurópske demokracie. Napríklad všeobecné a tajné volebné právo mali aj ženy, čo v tých časoch vôbec nebolo samozrejmosťou. Progresívne boli aj projekty vtedajšej župy - počas piatich rokov vybudovala internát, zriadila ústav pre hluchonemých, taktiež zriadila, zrekonštruovala a prevzala viacero nemocníc v župe, starala sa o 1300 kilometrov ciest a za zmienku stojí aj projekt meliorácie Východoslovenskej nížiny. Pri príležitosti 100-ročnice sme sa obdobie Československej republiky a postavenie vtedajšej samosprávy rozhodli priblížiť obyvateľom Košického kraja aj prostredníctvom putovnej panelovej výstavy," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka