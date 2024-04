Medzinárodný dom umenia pre deti predstavil Najkrajšie knihy Slovenska za minulý rok, súťaž prešla zmenami

Zmeny v hodnotení

27.4.2024 (SITA.sk) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2023. Ako inštitúcia informovala, súťaž prešla v aktuálnom ročníku zmenami – od nového štatútu, nových partnerov až po novú vizuálnu identitu.Autorkami vizuálnej identity sú študentky bakalárskeho štúdia na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave – Karolína Ježíková, Ema Kern a Tereza Umlaufová – v Ateliéri Typolab pod pedagogickým vedením Pavla Bálika, priblížil Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana aktuálny, 32. ročník.V minulom, 31. ročníku, naposledy hodnotila prihlásené knižné tituly odborná porota v siedmich kategóriách. Išlo o kategórie vedecká a odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače, a tiež študijné práce poslucháčstva výtvarných a polygrafických škôl.V aktuálnom ročníku boli knihy hodnotené porotou už len na základe ich celkového vizuálneho a knižného spracovania, a to bez ohľadu na žáner. Dôvodom zmeny je úsilie reagovať na spoločenský vývoj a zmeny, rozvoj elektronických technológií, ale aj nové a variabilnejšie tlačiarenske možnosti.V súťaži zápolili viac než dve stovky originálnych knižných titulov. Posudzovala ich porota v zložení Filip Kraus z Vysokej školy umeleckého priemyslu v Prahe (UMPRUM), typograf Jakob Mayr, ilustrátorka Lucia Žatkuliaková, kurátorka Gabriela Ondrišáková a polygraf Pavel Kordoš.„Porota vybrala víťaznú kolekciu 10 kníh, udelila aj špeciálnu cenu za výnimočný a inovatívny počin v knižnej produkcii – Cenu poroty," informovala inštitúcia. Do 17. júna tohto roka tiež môžu záujemcovia navštíviť výstavu Najkrajšie knihy Slovenska 2023 v Galérii Dušana Rolla v Bibiane.V kolekcii desiatich Najkrajších kníh Slovenska je Dym. V tomto meste sa tak dobre túži po iných od Kataríny Poliačikovej, Jazero od Han Donau, Hovorme o sebe s rešpektom od kolektívu autorov a autoriek, a tiež kniha Ja v tvojom veku...! od autoriek Dagmar Krišovej a Marcely Poláčkovej. Vo víťaznej kolekcii je aj Seriálnosť a repetícia v slovenskom vizuálnom umení od Zory Rusinovej, Zbierka zážitkovej poézie Erika Šimšíka, Dav.Próza slovenskej ľavicovej avantgardy autora a zostavovateľa Michala Habaja a dielo autoriek Kataríny Beňovej a Kataríny Kolbiarz Chmelinovej Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. Rovnako je jej súčasťou aj Baba z lesa od Leny Jakubčákovej a Rozhovory v parku Jany Beňovej. Špeciálnu cenu poroty si odniesla Monika Machútova s dielom The sweetness of unknown.