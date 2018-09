Putovnú prehliadku Projekt 100 štartujú opäť dva slovenské filmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 5. septembra (TASR) - Posledný autoportrét je názov nového filmu slovenského dokumentaristu Mareka Kuboša, ktorý v stredu v Bratislave slávnostne otvorí 24. ročník Projektu 100 spolu s krátkou snímkou Martina Snopeka Monštrum. Najväčšia putovná prehliadka filmov na Slovensku, ktorú pripravuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ), prinesie postupne do kín ďalších desať celovečerných filmov.vysvetlil v utorok na tlačovej konferencii rozhodnutie nakrútiť Posledný autoportrét Kuboš, ktorý autorsky mlčal 14 rokov. V novinke sa pokúsil o netradičnú sebareflexiu - ako umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka.doplnil dokumentarista, ktorý prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením na poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými slovenskými filmármi, ale aj ľuďmi z jeho skorších filmov, sa snaží nájsť na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede.Projekt 100 otvára aj premiéra krátkeho slovenského filmu Monštrum. Pod animovanú snímku, ktorá rozpráva o tom, ako obyčajní ľudia zavadzajú mocným v ich ceste za slávou a sú preto ochotní urobiť čokoľvek, aby ich odstránili, sa podpísal Martin Snopek.uviedol autor príbehu, ktorý rozpráva, ako moc politikom zaslepuje oči, sledujú už len svoj prospech a bežní ľudia sú im ľahostajní. Sedemminútový film vyrábal Snopek technikou linorytu dva roky a vytvoril pritom viac ako sto linorytových štočkov. Tento spôsob animácie je dôvod, prečo je k filmu vytvorená aj výstava. V priestoroch Kina Lumiére je prístupná do 15. októbra a návštevníci sa prostredníctvom nej dozvedia, ako takýto film vzniká.Projekt 100 však prinesie do kín artové tituly z celého sveta. V programe nechýba Tiesňové volanie Gustava Möllera, ktoré si odnieslo z Art Film Festu v Košiciach dve ceny, vrátane tej hlavnej.informovala Martina Pašteková z ASFK. Medzi najočakávanejšie nové filmové diela patria podľa nej tituly - Studená vojna Pawła Pawlikowského, Climax Gaspara Noého a Jack stavia dom Larsa von Triera. Pawlikowski sa vracia päť rokov po uvedení drámy Ida, za ktorú si odniesol mnoho cien vrátane Oscara, ceny BAFTA či Európskej filmovej ceny. Jeho najnovší filmový počin - vášnivý príbeh lásky s názvom Studená vojna uviedol tento rok festival v Cannes, odkiaľ si odniesol cenu za réžiu.Noého Climax bol jedným z najväčších prekvapení v Cannes, kde mal svetovú premiéru a podľa Paštekovej získal pre režiséra až prekvapivo dobré recenzie.poznamenala s tým, že Projekt 100 - Špeciál prinesie do kín začiatkom budúceho roka aj novinku Larsa von Triera Jack stavia dom.dodala k príbehu o sériovom vrahovi, ktorý zabezpečil miesto na canneskom festivale pre jeho režiséra po sedemročnom zákaze.V Projekte 100 nechýbajú filmy zo zlatého fondu svetovej kinematografie. Do kín sa vráti muzikál Moulin Rouge Baza Luhrmanna, komédia Byt Billyho Wildera, ktorého diváci poznajú vďaka jeho filmom ako Niekto to rád horúce, Sabrina či Sunset Boulvard, a tiež si pripomenú režiséra Miloša Formana (1932-2018) prostredníctvom muzikálu Vlasy.