Filmár Drda: Demokracia a sloboda v ČR sú ohrozené ako v roku 1968

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. septembra (TASR) - Demokracia a sloboda v Česku sú ohrozované aj dnes, avšak na rozdiel od roku 1968 si ich Česi "ohrozujú sami". Uviedol to český filmový dokumentarista a novinár Adam Drda, ktorý vystupoval ako hosť na utorňajšej konferencii na pôde Európskeho parlamentu (EP) venovanej okupácii Československa v roku 1968.Drda, ktorý sa angažuje v občianskom združení Pamäť národa v rozhovore pre TASR priznal, že je ťažké uchopiť dedičstvo roku 1968, ale podľa jeho slov pri pohľade na aktivizáciu vtedajšej československej spoločnosti, mimo komunistických štruktúr, bolo vidieť, že ľudia túžia po slobode a demokracii, že sú ochotní sa spájať a využiť priestor slobody na vlastné aktivity.opísal situáciu v Česku.Podľa jeho slov by sa človek dneška mal pozrieť na 20. storočie z toho pohľadu, čo bolo našim predkom najdrahšie - že boli ochotní sa obetovať za slobodu a demokraciu, odchádzať do exilu alebo čeliť väzeniu. V tomto smere podľa neho zlyháva aj súčasná česká žurnalistika, lebo sa v nej "nepredstaviteľne zužuje priestor slobody" a znižuje sa kvalita médií. A to aj napriek tomu, že len nedávno, po roku 1989, bola pre všetkých veľmi dôležitá sloboda médií a informácií.Drda zároveň upozornil, že situácii, keď dochádza k ohrozovaniu podstaty demokracie, nepomáhajú ani poprední českí politici. Spomenul v tejto súvislosti prezidenta Miloša Zemana, premiéra Andreja Babiša s komunistickou minulosťou a celé jeho hnutie ANO, populistického politika Tomia Okamuru či komunistickú stranu.uviedol Drda. Spresnil, že prezident Zeman sa obdivom k diktátorom ani netají a že Babiš demokraciu využíva pre svoje ciele a jeho konflikt záujmov - mediálny magnát, podnikateľ a majiteľ politickej strany - je taký obrovský, že tam priestor pre demokraciu ani nie je.Na otázku, ako si vysvetľuje príklon časti spoločnosti k neliberálnym režimom, Drda odpovedal, že ide o komplexný problém. Je podľa neho ťažko určiť, koľko ľudí sympatizuje s neliberálnymi riešeniami, určite to však nie je väčšina. Obrovskému počtu Čechov je jedno, čo sa deje, a jediné, na čom im záleží, je to, aby sa mali dobre. Dodal, že Česko ekonomicky prosperuje, všetci sa majú dobre a je obrovské množstvo ľudí, ktorým "sú nejaké myšlienky ukradnuté". Potom sú ľudia, ktorí podliehajú rôznym názorom, síce v menšine, ale práve ich je oveľa viac "počuť".