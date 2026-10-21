|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 21.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
PwC rozširuje svoje aktivity pre CEO. Spúšťa diskusný klub pre šéfov najdôležitejších slovenských firiem
CEO platforma spája najvýznamnejšie osobnosti slovenského biznisu. Čo je cieľom PwC CEO platformy? Stretávať sa a diskutovať na pôde CEO diskusných klubov ...
Zdieľať
21.10.2026 (SITA.sk) - CEO platforma spája najvýznamnejšie osobnosti slovenského biznisu.
Čo je cieľom PwC CEO platformy?
CEO platforma spája najvýznamnejšie osobnosti slovenského biznisu. PwC CEO diskusný klub prinesie niekoľkokrát ročne stretnutia a otvorené diskusie o témach, ktoré formujú budúcnosť podnikania. Zároveň je aj príležitosťou pre generálnych riaditeľov najvýznamnejších spoločností na Slovensku zdieľať svoje skúsenosti v komornom prostredí.
Spoločnosť PwC dlhodobo organizuje CEO prieskum, ktorého súčasťou je aj hlasovanie za Najrešpektovanejšieho CEO. Výsledky prieskumu s porovnaním názorov od globálnych a slovenských lídrov následne prezentuje na CEO diskusnom fóre, na ktorom odovzdáva aj cenu víťazovi. Tento rok sa spoločnosť rozhodla pripraviť aj PwC CEO diskusné kluby, na ktorých sa riaditelia najvýznamnejších slovenských spoločností budú môcť stretnúť, zdieľať názory a skúsenosti a tiež si vypočuť diskusiu výnimočnej zostavy hostí.
"Diskusné kluby sú určené pre generálnych riaditeľov a lídrov slovenského biznisu. Cieľom je vytvoriť priestor na otvorenú výmenu skúseností, názorov a perspektív v prostredí podporujúcom kvalitnú diskusiu a nové prepojenia,” vysvetľuje Martin Gallovič, Country Managing Partner, PwC Slovensko s tým, že výkonní riaditelia sa tak stretnú viackrát do roka, a nielen raz na diskusnom fóre.
Osobné stretnutia v užšom kruhu vytvárajú priestor na otvorenú diskusiu, výmenu skúseností a nové pohľady na témy, ktoré hýbu biznisom. Práve na tejto myšlienke stavia svoju iniciatívu PwC pri CEO diskusných kluboch – pravidelné stretnutia generálnych riaditeľov a osobností, ktoré formujú slovenskú ekonomiku. Po viac ako desaťročí organizovania CEO diskusného fóra a udeľovania ocenenia Najrešpektovanejší CEO vytvára PwC formát, ktorého ambíciou je stať sa tradičným miestom stretávania najvýznamnejších lídrov slovenského biznisu.
Tradíciu komorných klubových stretnutí odštartuje 26. októbra 2026 prvý PwC CEO diskusný klub na tému "Médiá a úloha CEO v dnešnom svete rýchlych informácií". Na jednom pódiu sa stretne výnimočná zostava troch vrcholových predstaviteľov významných slovenských médií. Do diskusie vedenej šéfredaktorom týždenníka Trend Ronaldom Ižipom prijali pozvanie Erik Conrad, CEO Forbes Slovensko, Peter Gažík, CEO TV Markíza a Michal Teplica, CEO News and Media Holding.
"Chceme, aby PwC CEO diskusný klub ponúkal niečo, čo je na veľkých podujatiach vzácne – možnosť viesť osobný a otvorený dialóg s hosťami a s ďalšími lídrami slovenských spoločností. Preto zámerne obmedzujeme počet účastníkov a každé stretnutie pripravujeme s dôrazom na kvalitu diskusie, výber hostí a priestor na osobné rozhovory. Veríme, že práve takéto stretnutia majú potenciál vytvoriť silnú a rešpektovanú komunitu, ktorej súčasťou bude pre slovenských CEOsskutočná hodnota a priestor na výmenu skúseností a vzájomnú inšpiráciu," hovorí Christiana Serugová, Partner, Clients & Markets Leader, PwC Slovensko.
Účasť na PwC CEO diskusných kluboch bude na osobné pozvanie a počet miest limitovaný. Cieľom je zachovať komorný charakter stretnutí, umožniť výmenu názorov a vytvoriť priestor na budovanie vzťahov medzi ľuďmi, ktorí sa pri každodennom rozhodovaní stretávajú s podobnými výzvami.
Nominovaní na tohtoročné ocenenie Najrešpektovanejší CEO sú:
Martin Basila, SENSONEO j.s.a., Michaela Bauer, Slovenská sporiteľňa, a.s., Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií, Peter Brudňák, NN Slovensko, Naďa Hartmann, ESCO Slovensko, a.s., Jozef Kausich, Všeobecná úverová banka, a.s., Ladislav Kizak, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Lenka Ősziová, Consolidated Aerospace Industries s.r.o., Michal Rybovič, Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Branislav Strýček, Slovenské elektrárne, a.s. a Igor Tóth, O2 Slovakia, s.r.o.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PwC rozširuje svoje aktivity pre CEO. Spúšťa diskusný klub pre šéfov najdôležitejších slovenských firiem © SITA Všetky práva vyhradené.
Čo je cieľom PwC CEO platformy?
- Stretávať sa a diskutovať na pôde CEO diskusných klubov niekoľkokrát ročne na aktuálne témy
- Vyjadriť názor na merateľné faktory, trendy, obavy a zvoliť Najrešpektovanejšieho CEO v CEO prieskume
- Zdieľať výsledky CEO prieskumu - názory a obavy globálnych aj slovenských lídrov, rovnako ako meno víťaza o titul Najrešpektovanejší CEO na CEO diskusnom fóre - slovenskom Davose.
CEO platforma spája najvýznamnejšie osobnosti slovenského biznisu. PwC CEO diskusný klub prinesie niekoľkokrát ročne stretnutia a otvorené diskusie o témach, ktoré formujú budúcnosť podnikania. Zároveň je aj príležitosťou pre generálnych riaditeľov najvýznamnejších spoločností na Slovensku zdieľať svoje skúsenosti v komornom prostredí.
Spoločnosť PwC dlhodobo organizuje CEO prieskum, ktorého súčasťou je aj hlasovanie za Najrešpektovanejšieho CEO. Výsledky prieskumu s porovnaním názorov od globálnych a slovenských lídrov následne prezentuje na CEO diskusnom fóre, na ktorom odovzdáva aj cenu víťazovi. Tento rok sa spoločnosť rozhodla pripraviť aj PwC CEO diskusné kluby, na ktorých sa riaditelia najvýznamnejších slovenských spoločností budú môcť stretnúť, zdieľať názory a skúsenosti a tiež si vypočuť diskusiu výnimočnej zostavy hostí.
"Diskusné kluby sú určené pre generálnych riaditeľov a lídrov slovenského biznisu. Cieľom je vytvoriť priestor na otvorenú výmenu skúseností, názorov a perspektív v prostredí podporujúcom kvalitnú diskusiu a nové prepojenia,” vysvetľuje Martin Gallovič, Country Managing Partner, PwC Slovensko s tým, že výkonní riaditelia sa tak stretnú viackrát do roka, a nielen raz na diskusnom fóre.
Osobné stretnutia v užšom kruhu vytvárajú priestor na otvorenú diskusiu, výmenu skúseností a nové pohľady na témy, ktoré hýbu biznisom. Práve na tejto myšlienke stavia svoju iniciatívu PwC pri CEO diskusných kluboch – pravidelné stretnutia generálnych riaditeľov a osobností, ktoré formujú slovenskú ekonomiku. Po viac ako desaťročí organizovania CEO diskusného fóra a udeľovania ocenenia Najrešpektovanejší CEO vytvára PwC formát, ktorého ambíciou je stať sa tradičným miestom stretávania najvýznamnejších lídrov slovenského biznisu.
Diskusia lídrov mediálneho sveta
Tradíciu komorných klubových stretnutí odštartuje 26. októbra 2026 prvý PwC CEO diskusný klub na tému "Médiá a úloha CEO v dnešnom svete rýchlych informácií". Na jednom pódiu sa stretne výnimočná zostava troch vrcholových predstaviteľov významných slovenských médií. Do diskusie vedenej šéfredaktorom týždenníka Trend Ronaldom Ižipom prijali pozvanie Erik Conrad, CEO Forbes Slovensko, Peter Gažík, CEO TV Markíza a Michal Teplica, CEO News and Media Holding.
"Chceme, aby PwC CEO diskusný klub ponúkal niečo, čo je na veľkých podujatiach vzácne – možnosť viesť osobný a otvorený dialóg s hosťami a s ďalšími lídrami slovenských spoločností. Preto zámerne obmedzujeme počet účastníkov a každé stretnutie pripravujeme s dôrazom na kvalitu diskusie, výber hostí a priestor na osobné rozhovory. Veríme, že práve takéto stretnutia majú potenciál vytvoriť silnú a rešpektovanú komunitu, ktorej súčasťou bude pre slovenských CEOsskutočná hodnota a priestor na výmenu skúseností a vzájomnú inšpiráciu," hovorí Christiana Serugová, Partner, Clients & Markets Leader, PwC Slovensko.
Účasť na PwC CEO diskusných kluboch bude na osobné pozvanie a počet miest limitovaný. Cieľom je zachovať komorný charakter stretnutí, umožniť výmenu názorov a vytvoriť priestor na budovanie vzťahov medzi ľuďmi, ktorí sa pri každodennom rozhodovaní stretávajú s podobnými výzvami.
Nominovaní na tohtoročné ocenenie Najrešpektovanejší CEO sú:
Martin Basila, SENSONEO j.s.a., Michaela Bauer, Slovenská sporiteľňa, a.s., Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií, Peter Brudňák, NN Slovensko, Naďa Hartmann, ESCO Slovensko, a.s., Jozef Kausich, Všeobecná úverová banka, a.s., Ladislav Kizak, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Lenka Ősziová, Consolidated Aerospace Industries s.r.o., Michal Rybovič, Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Branislav Strýček, Slovenské elektrárne, a.s. a Igor Tóth, O2 Slovakia, s.r.o.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PwC rozširuje svoje aktivity pre CEO. Spúšťa diskusný klub pre šéfov najdôležitejších slovenských firiem © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európa chce stavať na inováciách. Nová štúdia ukazuje, čo prinášajú jej ekonomike
Európa chce stavať na inováciách. Nová štúdia ukazuje, čo prinášajú jej ekonomike
<< predchádzajúci článok
Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov
Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov