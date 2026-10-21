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Michalovská nemocnica má nový lineárny urýchľovač. Pracovisko prerobili za vyše 4 milióny eur
V michalovskej nemocnici majú nový lineárny urýchľovač, ktorý dokáže ešte presnejšie ožiariť nádor a maximálne tak šetriť okolité zdravé tkanivo. Nemocnica ho plánuje spustiť do ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - V michalovskej nemocnici majú nový lineárny urýchľovač, ktorý dokáže ešte presnejšie ožiariť nádor a maximálne tak šetriť okolité zdravé tkanivo.
Nemocnica ho plánuje spustiť do prevádzky budúci mesiac. Nový lineárny urýchľovač je súčasťou rozsiahlej modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za vyše 4,1 milióna eur. Projekt bol spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
"Nadregionálny význam michalovskej nemocnice sa naplno potvrdzuje aj v oblasti onkológie. Pacientom ponúka komplexnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni, od onkochirurgie cez akreditované mamárne a skríningové centrum až po klinickú a riadiačnú onkológiu. Modernizácia pracoviska radiačnej onkológie tento komplex starostlivosti ďalej posilňuje a vytvára priestor na rozvoj nových liečebných postupov. Zároveň je jasným signálom, že chceme do regiónu prinášať najmodernejšie technológie a vytvárať atraktívne podmienky pre sebarealizáciu pre ďalších skúsených onkológov aj mladých lekárov, ktorí chcú svoju odbornosť uplatniť na našom pracovisku," uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha.
"Projekt zahŕňa nielen obstaranie nového lineárneho urýchľovača Elekta, ale aj nového CT simulátora, moderného dozimetrického vybavenia, špecializovaného softvéru a rekonštrukciu priestorov. To všetko predstavuje významný posun v úrovni onkologickej starostlivosti v našej nemocnici. Pacientom zo širšieho regiónu Zemplína prinesie modernejšiu, detailnejšiu a komfortnejšiu liečbu, našim zdravotníkom zase kvalitnejšie pracovné podmienky a nové možnosti odborného rastu," povedala riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Michalovce Mária Grüllingová.
Samotný lineárny urýchľovač v hodnote takmer 2,5 milióna eur bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, ďalšie investície za vyše 1,6 milióna eur sa realizovali z vlastných zdrojov.
"Plán obnovy pomáha aj v okrese Michalovce a pre mňa ako človeka, ktorý chcel študovať medicínu, je každá investícia, ktorú presadíme do zdravotníctva, pozitívum pre pacienta. Dnes som tu aj ako člen Výboru NRSR pre zdravotníctvo a o to viac vnímam, že lineárny urýchľovač je v lokalite s vysokým výskytom onkologických ochorení jeden z najdôležitejších prístrojov. Zemplínu je dôležité pomáhať a budeme v tom ďalej pokračovať," povedal splnomocnenec pre Plán obnovy a poslanec NRSR Igor Šimko.
"Silný región potrebuje silné zdravotníctvo. Preto je každá investícia do moderných technológií investíciou do zdravia, dôstojnosti a budúcnosti ľudí na východnom Slovensku. Michalovská nemocnica dnes potvrdzuje svoj nadregionálny význam a schopnosť prinášať pacientom liečbu na najvyššej odbornej úrovni. Som rád, že spoločne budujeme zdravotníctvo, za ktorým už pacienti nemusia cestovať stovky kilometrov a špičkovú onkologickú liečbu budú mať bližšie k domovu," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
"Nový lineárny urýchľovač patrí medzi technologickú špičku v onkologickej liečbe. Jeho najväčšou výhodou je schopnosť mimoriadne zacieliť aj veľmi malý nádor s milimetrovou presnosťou a zároveň maximálne šetriť okolité zdravé tkanivá. To prináša vyššiu účinnosť liečby a menej nežiaducich vedľajších účinkov," hovorí primárka oddelenia radiačnej onkológie Nemocnice Penta Hospitals Michalovce MUDr. Gabriela Herman, MPH, LL.M.
Nové zariadenie je vybavené pokročilými technológiami vrátane CBCT (Cone Beam Computed Tomography), teda špeciálnej CT zobrazovacej technológie integrovanej priamo do lineárneho urýchľovača. Vďaka tomu dokáže prístroj tesne pred každým ožiarením (prípadne aj počas neho) vytvoriť 3D snímku aktuálnej polohy a automaticky za niekoľko sekúnd korigovať polohu pacienta.
Zariadenie umožňuje tiež využívať moderné techniky rádioterapie IMRT (rádioterapia s modulovanou intenzitou), keď každá časť nádoru dostane presne takú dávku žiarenia, akú potrebuje, a VMAT (oblúková rádioterapia), počas ktorej je nádor ožiarený z mnohých uhlov počas jednej plynulej rotácie.
"Tieto techniky umožňujú dynamické riadenie intenzity lúča a rotáciu prístroja okolo pacienta, čo skracuje čas ožarovania často iba na minútu či dve a zvyšuje jeho presnosť. Ožarovanie je bezbolestné a po celú dobu pacienta sledujeme pomocou kamery," dodala primárka.
Benefitom je teda aj skrátenie samotnej doby ožarovania, pričom celý proces vrátane presného nastavenia pacienta zvyčajne nezaberie viac ako 10 až 15 minút. Zároveň, približne 40 percentám pacientom sa vzhľadom na efektívnejšiu jednorazovú dávku zníži aj počet opakovaní ožarovanej liečby. Nemocnica preto predpokladá zvýšenie kapacity pracoviska. Oddelenie radiačnej onkológie v súčasnosti každoročne poskytuje rádioterapiu približne 400 až 450 pacientom.
"Pacienti budú profitovať z kratšej, komfortnejšej a bezpečnejšej liečby. Nový lineárny urýchľovač nám zároveň umožní pripravovať individualizované liečebné plány podľa charakteru nádoru každého pacienta a rozšíriť spektrum možností liečby onkologických diagnóz. V našej nemocnici dnes dokážeme zabezpečiť rádioterapeutickú liečbu všetkých typov solídnych nádorov, pri ktorých je ožarovanie indikované a pacienti teda nemusia nikam cestovať," podotýka primárka.
Inovácia v podobe nového lineárneho urýchľovača prináša možnosti odborného rastu aj pre personál. Od augusta do októbra prebiehalo školenie personálu a tiež odborné merania, testovanie a presné nastavenie zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na bezpečné spustenie urýchľovača.
Súčasťou projektu je aj komplexná modernizácia pracoviska radiačnej onkológie. Nemocnica okrem nového lineárneho urýchľovača nainštalovala aj nový CT simulátor, ktorý slúži na presné plánovanie rádioterapie, a modernú dozimetriu na presné meranie a kontrolu dávok žiarenia. Nové pracovisko je vybavené aj plánovacím a verifikačným softvérom, ktorý umožní efektívnejšie plánovanie a riadenie liečby.
Rekonštrukciou prešli priestory ožarovne, CT pracoviska, onkologický stacionár, ovládacie miestnosti aj technologické zázemie. Vybudované boli nové elektroinštalácie, dátové rozvody, chladiace systémy, vzduchotechnika, bezpečnostné prvky, antistatické podlahy či špeciálne olovené dvere a pozorovacie okná. Modernizácia sa dotkla aj lôžkovej časti oddelenia radiačnej onkológie, kde sa zrekonštruovali pacientske izby a doplnila klimatizácia, čo prispeje k vyššiemu komfortu pacientov počas hospitalizácie.
"Naším cieľom je pokračovať v zavádzaní pokročilých metód rádioterapie pri ďalších onkologických diagnózach, rozvíjať plánovanie liečby s využitím umelej inteligencie a neustále zvyšovať odbornú úroveň nášho tímu. Nový lineárny urýchľovač je významným krokom k ešte kvalitnejšej onkologickej starostlivosti pre pacientov z celého regiónu východného Slovenska," uzatvára primárka.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Michalovská nemocnica má nový lineárny urýchľovač. Pracovisko prerobili za vyše 4 milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemocnica ho plánuje spustiť do prevádzky budúci mesiac. Nový lineárny urýchľovač je súčasťou rozsiahlej modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za vyše 4,1 milióna eur. Projekt bol spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
"Nadregionálny význam michalovskej nemocnice sa naplno potvrdzuje aj v oblasti onkológie. Pacientom ponúka komplexnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni, od onkochirurgie cez akreditované mamárne a skríningové centrum až po klinickú a riadiačnú onkológiu. Modernizácia pracoviska radiačnej onkológie tento komplex starostlivosti ďalej posilňuje a vytvára priestor na rozvoj nových liečebných postupov. Zároveň je jasným signálom, že chceme do regiónu prinášať najmodernejšie technológie a vytvárať atraktívne podmienky pre sebarealizáciu pre ďalších skúsených onkológov aj mladých lekárov, ktorí chcú svoju odbornosť uplatniť na našom pracovisku," uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha.
"Projekt zahŕňa nielen obstaranie nového lineárneho urýchľovača Elekta, ale aj nového CT simulátora, moderného dozimetrického vybavenia, špecializovaného softvéru a rekonštrukciu priestorov. To všetko predstavuje významný posun v úrovni onkologickej starostlivosti v našej nemocnici. Pacientom zo širšieho regiónu Zemplína prinesie modernejšiu, detailnejšiu a komfortnejšiu liečbu, našim zdravotníkom zase kvalitnejšie pracovné podmienky a nové možnosti odborného rastu," povedala riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Michalovce Mária Grüllingová.
Samotný lineárny urýchľovač v hodnote takmer 2,5 milióna eur bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, ďalšie investície za vyše 1,6 milióna eur sa realizovali z vlastných zdrojov.
"Plán obnovy pomáha aj v okrese Michalovce a pre mňa ako človeka, ktorý chcel študovať medicínu, je každá investícia, ktorú presadíme do zdravotníctva, pozitívum pre pacienta. Dnes som tu aj ako člen Výboru NRSR pre zdravotníctvo a o to viac vnímam, že lineárny urýchľovač je v lokalite s vysokým výskytom onkologických ochorení jeden z najdôležitejších prístrojov. Zemplínu je dôležité pomáhať a budeme v tom ďalej pokračovať," povedal splnomocnenec pre Plán obnovy a poslanec NRSR Igor Šimko.
"Silný región potrebuje silné zdravotníctvo. Preto je každá investícia do moderných technológií investíciou do zdravia, dôstojnosti a budúcnosti ľudí na východnom Slovensku. Michalovská nemocnica dnes potvrdzuje svoj nadregionálny význam a schopnosť prinášať pacientom liečbu na najvyššej odbornej úrovni. Som rád, že spoločne budujeme zdravotníctvo, za ktorým už pacienti nemusia cestovať stovky kilometrov a špičkovú onkologickú liečbu budú mať bližšie k domovu," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
S milimetrovou presnosťou
"Nový lineárny urýchľovač patrí medzi technologickú špičku v onkologickej liečbe. Jeho najväčšou výhodou je schopnosť mimoriadne zacieliť aj veľmi malý nádor s milimetrovou presnosťou a zároveň maximálne šetriť okolité zdravé tkanivá. To prináša vyššiu účinnosť liečby a menej nežiaducich vedľajších účinkov," hovorí primárka oddelenia radiačnej onkológie Nemocnice Penta Hospitals Michalovce MUDr. Gabriela Herman, MPH, LL.M.
Nové zariadenie je vybavené pokročilými technológiami vrátane CBCT (Cone Beam Computed Tomography), teda špeciálnej CT zobrazovacej technológie integrovanej priamo do lineárneho urýchľovača. Vďaka tomu dokáže prístroj tesne pred každým ožiarením (prípadne aj počas neho) vytvoriť 3D snímku aktuálnej polohy a automaticky za niekoľko sekúnd korigovať polohu pacienta.
Zariadenie umožňuje tiež využívať moderné techniky rádioterapie IMRT (rádioterapia s modulovanou intenzitou), keď každá časť nádoru dostane presne takú dávku žiarenia, akú potrebuje, a VMAT (oblúková rádioterapia), počas ktorej je nádor ožiarený z mnohých uhlov počas jednej plynulej rotácie.
"Tieto techniky umožňujú dynamické riadenie intenzity lúča a rotáciu prístroja okolo pacienta, čo skracuje čas ožarovania často iba na minútu či dve a zvyšuje jeho presnosť. Ožarovanie je bezbolestné a po celú dobu pacienta sledujeme pomocou kamery," dodala primárka.
Chcú odliečiť viac
Benefitom je teda aj skrátenie samotnej doby ožarovania, pričom celý proces vrátane presného nastavenia pacienta zvyčajne nezaberie viac ako 10 až 15 minút. Zároveň, približne 40 percentám pacientom sa vzhľadom na efektívnejšiu jednorazovú dávku zníži aj počet opakovaní ožarovanej liečby. Nemocnica preto predpokladá zvýšenie kapacity pracoviska. Oddelenie radiačnej onkológie v súčasnosti každoročne poskytuje rádioterapiu približne 400 až 450 pacientom.
"Pacienti budú profitovať z kratšej, komfortnejšej a bezpečnejšej liečby. Nový lineárny urýchľovač nám zároveň umožní pripravovať individualizované liečebné plány podľa charakteru nádoru každého pacienta a rozšíriť spektrum možností liečby onkologických diagnóz. V našej nemocnici dnes dokážeme zabezpečiť rádioterapeutickú liečbu všetkých typov solídnych nádorov, pri ktorých je ožarovanie indikované a pacienti teda nemusia nikam cestovať," podotýka primárka.
Inovácia v podobe nového lineárneho urýchľovača prináša možnosti odborného rastu aj pre personál. Od augusta do októbra prebiehalo školenie personálu a tiež odborné merania, testovanie a presné nastavenie zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na bezpečné spustenie urýchľovača.
Modernizácia pracoviska
Súčasťou projektu je aj komplexná modernizácia pracoviska radiačnej onkológie. Nemocnica okrem nového lineárneho urýchľovača nainštalovala aj nový CT simulátor, ktorý slúži na presné plánovanie rádioterapie, a modernú dozimetriu na presné meranie a kontrolu dávok žiarenia. Nové pracovisko je vybavené aj plánovacím a verifikačným softvérom, ktorý umožní efektívnejšie plánovanie a riadenie liečby.
Rekonštrukciou prešli priestory ožarovne, CT pracoviska, onkologický stacionár, ovládacie miestnosti aj technologické zázemie. Vybudované boli nové elektroinštalácie, dátové rozvody, chladiace systémy, vzduchotechnika, bezpečnostné prvky, antistatické podlahy či špeciálne olovené dvere a pozorovacie okná. Modernizácia sa dotkla aj lôžkovej časti oddelenia radiačnej onkológie, kde sa zrekonštruovali pacientske izby a doplnila klimatizácia, čo prispeje k vyššiemu komfortu pacientov počas hospitalizácie.
"Naším cieľom je pokračovať v zavádzaní pokročilých metód rádioterapie pri ďalších onkologických diagnózach, rozvíjať plánovanie liečby s využitím umelej inteligencie a neustále zvyšovať odbornú úroveň nášho tímu. Nový lineárny urýchľovač je významným krokom k ešte kvalitnejšej onkologickej starostlivosti pre pacientov z celého regiónu východného Slovenska," uzatvára primárka.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Michalovská nemocnica má nový lineárny urýchľovač. Pracovisko prerobili za vyše 4 milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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