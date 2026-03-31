Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Pýcha kúpeľov. Historický hotel Dukla v Bardejovských Kúpeľoch opäť poslúži verejnosti – FOTO
Tagy: Hotel Kúpele Rekonštrukcia
Spoločnosť Bardejovské kúpele, a.s. slávnostne otvorila zrekonštruovaný historický hotel Dukla, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ako informoval generálny ...
31.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Bardejovské kúpele, a.s. slávnostne otvorila zrekonštruovaný historický hotel Dukla, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ako informoval generálny riaditeľ spoločnosti Pavel Menšík, obnova objektu z konca 19. storočia trvala takmer dva roky a stála približne sedem miliónov eur. Zrekonštruovaná budova má byť pýchou kúpeľov.
Hotel Dukla, pôvodne postavený v roku 1895 pod názvom Széchenyi, patril dlhodobo k dominantám kúpeľného areálu. V medzivojnovom období bol známy ako Hotel Palace a v krátkom období po znárodnení v roku 1947 sa spomína ako liečebný dom Zdravá generácia. Súčasné pomenovanie Dukla získal v povojnových rokoch, kedy sa stal symbolom štátneho kúpeľníctva. Po roku 2002 však pre zlý technický stav bola budova zakonzervovaná a prestala slúžiť verejnosti.
Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať historický charakter budovy vrátane typických architektonických prvkov, ako sú liatinové balkóny, a zároveň ju prispôsobiť súčasným štandardom. „Záchrana liečebného domu Dukla bola pre nás prioritou najmä z úcty k histórii Bardejovských Kúpeľov. Budova, ktorá bola dlhé roky čiernou škvrnou, je dnes opäť jej ozdobou,“ uviedol Menšík.
Stavebné práce realizovala spoločnosť Stavby Bardejov s.r.o. počas 22 mesiacov, pričom hlavná fáza prebiehala od mája 2024 do februára 2026. Rekonštrukcia sa uskutočnila pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove a zahŕňala využitie špeciálnych technológií kombinujúcich tradičné postupy s modernými materiálmi. Interiérové úpravy zahŕňali náročnú obnovu pôvodných schodísk a kováčskych prvkov.
Po obnove hotel ponúka 64 lôžok v kategórii vyššieho štandardu vrátane apartmánov. Súčasťou modernizácie bola kompletná výmena inžinierskych sietí, nové vykurovanie aj vybudovanie dvoch výťahov. Interiéry spájajú historické prvky s moderným dizajnom a v objekte pribudol aj lobby bar. „Veríme, že hostia ocenia vysoký štandard ubytovania a genius loci, ktorý liečebný dom Dukla ponúka, a že sa tento objekt opäť stane vyhľadávaným miestom pre regeneráciu síl,“ dodal Menšík.
Financovanie projektu bolo zabezpečené najmä z investičných úverov, pričom menšiu časť vo výške 45-tisíc eur tvorila dotácia z Ministerstva kultúry SR určená na architektonicko–historický výskum a neskôr obnovu krovu a strechy. Hotel pre verejnosť otvoria 2. apríla.
Zdroj: SITA.sk - Pýcha kúpeľov. Historický hotel Dukla v Bardejovských Kúpeľoch opäť poslúži verejnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hotel Dukla, pôvodne postavený v roku 1895 pod názvom Széchenyi, patril dlhodobo k dominantám kúpeľného areálu. V medzivojnovom období bol známy ako Hotel Palace a v krátkom období po znárodnení v roku 1947 sa spomína ako liečebný dom Zdravá generácia. Súčasné pomenovanie Dukla získal v povojnových rokoch, kedy sa stal symbolom štátneho kúpeľníctva. Po roku 2002 však pre zlý technický stav bola budova zakonzervovaná a prestala slúžiť verejnosti.
Pod dohľadom pamiatkarov
Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať historický charakter budovy vrátane typických architektonických prvkov, ako sú liatinové balkóny, a zároveň ju prispôsobiť súčasným štandardom. „Záchrana liečebného domu Dukla bola pre nás prioritou najmä z úcty k histórii Bardejovských Kúpeľov. Budova, ktorá bola dlhé roky čiernou škvrnou, je dnes opäť jej ozdobou,“ uviedol Menšík.
Stavebné práce realizovala spoločnosť Stavby Bardejov s.r.o. počas 22 mesiacov, pričom hlavná fáza prebiehala od mája 2024 do februára 2026. Rekonštrukcia sa uskutočnila pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove a zahŕňala využitie špeciálnych technológií kombinujúcich tradičné postupy s modernými materiálmi. Interiérové úpravy zahŕňali náročnú obnovu pôvodných schodísk a kováčskych prvkov.
Otvorené pre verejnosť od 2. apríla
Po obnove hotel ponúka 64 lôžok v kategórii vyššieho štandardu vrátane apartmánov. Súčasťou modernizácie bola kompletná výmena inžinierskych sietí, nové vykurovanie aj vybudovanie dvoch výťahov. Interiéry spájajú historické prvky s moderným dizajnom a v objekte pribudol aj lobby bar. „Veríme, že hostia ocenia vysoký štandard ubytovania a genius loci, ktorý liečebný dom Dukla ponúka, a že sa tento objekt opäť stane vyhľadávaným miestom pre regeneráciu síl,“ dodal Menšík.
Financovanie projektu bolo zabezpečené najmä z investičných úverov, pričom menšiu časť vo výške 45-tisíc eur tvorila dotácia z Ministerstva kultúry SR určená na architektonicko–historický výskum a neskôr obnovu krovu a strechy. Hotel pre verejnosť otvoria 2. apríla.
Zdroj: SITA.sk - Pýcha kúpeľov. Historický hotel Dukla v Bardejovských Kúpeľoch opäť poslúži verejnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hotel Kúpele Rekonštrukcia
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Na post primátorky Hlohovca bude kandidovať riaditeľka Mestského kultúrneho centra Lucia Loskotová
Na post primátorky Hlohovca bude kandidovať riaditeľka Mestského kultúrneho centra Lucia Loskotová