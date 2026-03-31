Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 31.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Benjamín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova    Regióny

31. marca 2026

Na post primátorky Hlohovca bude kandidovať riaditeľka Mestského kultúrneho centra Lucia Loskotová


Zámer kandidovať na post primátorky Hlohovca oznámila 44-ročná Lucia Loskotová, ktorá je riaditeľkou Mestského kultúrneho centra. Ako potvrdila pre agentúru SITA, do volieb pôjde ako nezávislá kandidátka. V ...



Zdieľať
volby 676x451 31.3.2026 (SITA.sk) - Zámer kandidovať na post primátorky Hlohovca oznámila 44-ročná Lucia Loskotová, ktorá je riaditeľkou Mestského kultúrneho centra. Ako potvrdila pre agentúru SITA, do volieb pôjde ako nezávislá kandidátka. V Hlohovci je po roku 1989 prvou ženou, ktorá sa uchádza o najvyššiu funkciu v meste.


Mesto Hlohovec podľa Loskotovej stráca dych, je rozdelené, mladí ľudia odchádzajú. Potrebné je podľa nej vdýchnuť život do srdca Hlohovca.

„Potrebujeme zmodernizovať mesto, opraviť staré budovy, využívať možnosti, ktoré ponúka táto doba. Potrebujeme podporovať lokálnych umelcov, osobnosti, komunity, podnikateľov. Vytvoríme podmienky vo verejných priestranstvách, kde sa ľudia môžu stretávať, kde sa rokmi overené skúsenosti spoja s mladíckou energickosťou. Oživíme námestie, aby sa stalo skutočným „srdcom“ mesta,“ načrtla niečo zo svojho programu Lucia Loskotová. Vytvorením modernej, odbornej a ľudskej atmosféry má ambíciu zastaviť úbytok obyvateľov.

V Hlohovci je Lucia Loskotová prvá, kto oznámil zámer kandidovať na primátorský post. V roku 2022 boli v Hlohovci len dvaja kandidáti na primátora, bývalý primátor Miroslav Kollár a terajší Ivan Baranovič.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Na post primátorky Hlohovca bude kandidovať riaditeľka Mestského kultúrneho centra Lucia Loskotová © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 