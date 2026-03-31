|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 31.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Benjamín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. marca 2026
Na post primátorky Hlohovca bude kandidovať riaditeľka Mestského kultúrneho centra Lucia Loskotová
Zámer kandidovať na post primátorky Hlohovca oznámila 44-ročná Lucia Loskotová, ktorá je riaditeľkou Mestského kultúrneho centra. Ako potvrdila pre agentúru SITA, do volieb pôjde ako nezávislá kandidátka.
Zdieľať
31.3.2026 (SITA.sk) - Zámer kandidovať na post primátorky Hlohovca oznámila 44-ročná Lucia Loskotová, ktorá je riaditeľkou Mestského kultúrneho centra. Ako potvrdila pre agentúru SITA, do volieb pôjde ako nezávislá kandidátka. V Hlohovci je po roku 1989 prvou ženou, ktorá sa uchádza o najvyššiu funkciu v meste.
Mesto Hlohovec podľa Loskotovej stráca dych, je rozdelené, mladí ľudia odchádzajú. Potrebné je podľa nej vdýchnuť život do srdca Hlohovca.
„Potrebujeme zmodernizovať mesto, opraviť staré budovy, využívať možnosti, ktoré ponúka táto doba. Potrebujeme podporovať lokálnych umelcov, osobnosti, komunity, podnikateľov. Vytvoríme podmienky vo verejných priestranstvách, kde sa ľudia môžu stretávať, kde sa rokmi overené skúsenosti spoja s mladíckou energickosťou. Oživíme námestie, aby sa stalo skutočným „srdcom“ mesta,“ načrtla niečo zo svojho programu Lucia Loskotová. Vytvorením modernej, odbornej a ľudskej atmosféry má ambíciu zastaviť úbytok obyvateľov.
V Hlohovci je Lucia Loskotová prvá, kto oznámil zámer kandidovať na primátorský post. V roku 2022 boli v Hlohovci len dvaja kandidáti na primátora, bývalý primátor Miroslav Kollár a terajší Ivan Baranovič.
Zdroj: SITA.sk - Na post primátorky Hlohovca bude kandidovať riaditeľka Mestského kultúrneho centra Lucia Loskotová © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pýcha kúpeľov. Historický hotel Dukla v Bardejovských Kúpeľoch opäť poslúži verejnosti – FOTO
Pýcha kúpeľov. Historický hotel Dukla v Bardejovských Kúpeľoch opäť poslúži verejnosti – FOTO
<< predchádzajúci článok
Podmienky na prijatie do Policajného zboru sa zmierňujú, bežné alergie už nie sú prekážkou
Podmienky na prijatie do Policajného zboru sa zmierňujú, bežné alergie už nie sú prekážkou