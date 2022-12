QRNG: blockchainový generátor náhodných čísel, ktorý sa nedá hacknúť

fotka od Shubham Dhage na Unsplash

RNG existujú už viac ako pol storočia, od čias, keď slávny Alan Turing zakomponoval jeden taký generátor do primitívneho počítača. V dnešnom digitálnom svete sú dôležitým nástrojom.

Tím odborníkov sa však chystá využiť novú technológiu Web3, aby nástroj posunul o krok ďalej a rozšíril jeho možnosti. Ako sa bude volať? Kvantový generátor náhodných čísel (Quantum Random Number Generator, QRNG) a čoskoro sa objaví v nejakej blockchainovej aplikácii.

Prečo sú potrebné zlepšenia?

Možno si kladiete otázku, prečo treba venovať toľko času a úsilia modernizácii systému, ktorý už veľmi dobre funguje. Napokon, súčasný RNG sa považuje za mimoriadne spoľahlivý, a vidíme to vždy, keď hráme online kasíno hry.

Málo sa však vie to tom, že dnešné RNG sa dajú hacknúť. Hoci je to vzhľadom na potrebný čas a úsilie veľmi nepravdepodobné, riziko útoku stúpa spolu so zlepšujúcimi sa hackerskými metódami.

Vzostup kvantovej technológie motivoval tím výskumníkov z Austrálskej národnej univerzity zaoberať sa tým, ako vyvinúť úplne bezpečný mechanizmus, kompatibilný s novou technológiou blockchainu. Bol by k dispozícii subjektom Web3, ako sú poskytovatelia hazardných hier a kryptopeňaženiek.

V rozhovore pre Coin Telegraph Aaron Tranter, jeden z členov tímu, vysvetlil, že súčasný systém „pseudonáhodných generátorov čísel“ sa môže často opakovať alebo vykazovať „zložité vzory, ktoré by sa dali zneužiť“.

Ich riešenie, teda kvantový generátor náhodných čísel, ktorý využíva technológiu blockchainu, podľa Trantera „zaručuje skutočne náhodné výsledky podľa zákonov kvantovej mechaniky“.

Ako to má fungovať?

QRNG sa zameriava na zaručenie nepredvídateľnej náhodnosti pomocou fluktuujúceho kvantového systému.

Kvantová mechanika sa pozerá na vákuum, kde sú častice, ktoré „vnikajú“ a „unikajú“, čo spôsobuje tzv. vákuový šum. Tento šum je skutočne náhodný a v súčasnosti ho dokážeme zmerať, napríklad pomocou lasera. QRNG potom meria fluktuácie v rámci tohto šumu a konvertuje ich na náhodné čísla, ktoré môžeme prenášať do cloudu AWS. Odtiaľ ich môžeme distribuovať prostredníctvom brány API a použiť ako skutočný generátor náhodných čísel.

Technológia blockchain pomôže ochrániť systém pred manipuláciami, aby sa subjekty a používatelia Web3 mohli plne spoľahnúť na jeho spoľahlivosť.

Aké bude jeho využitie?

Už sme spomenuli, že z tohto nového mechanizmu budú profitovať najmä spoločnosti Web3, no tento vynález by mohol mať ďalekosiahle dôsledky v úžasnom novom svete technológií.

Moderné videohry a kasíno hry, ktoré sa spoliehajú na úplnú náhodnosť, budú môcť zákazníkom zaručiť 100 % spoľahlivosť, čo zatiaľ mnohé spoločnosti pri súčasnom systéme nechcú garantovať. Zvýšila by sa tak dôvera medzi spotrebiteľom a spoločnosťou, najmä na stávkových platformách.

Ak pôjdeme ďalej, nová éra hrania v metaverse, ktorá sa práve začína, prinesie detailné automatizované výzvy v hre pre hráčov, ktoré by mohli využívať QRNG.

Ťažiť z toho budú firmy, ktoré chcú rozdeľovať zdroje, prideľovať úlohy, vykonávať prieskumy a dokonca organizovať vnútropodnikové hlasovacie systémy. Tranter vysvetlil, ako by sa napríklad zabezpečilo úplne náhodné vylosovanie kandidátov alebo skutočne náhodná vzorka.

Ak ste fanúšikom nezameniteľných žetónov (NFT), QRNG vám pomôže zabezpečiť, aby aj ich generovanie bolo úplne náhodné.

Budúcnosť založená na blockchaine

QRNG je len jedným z tisícov príkladov toho, ako technológia blockchain zmení životy ľudí.

Pôvodne bola vytvorená ako podklad pre kryptomeny, teraz sa predpokladá, že zmení celé priemyselné odvetvia, a to do takej miery, že globálne výdavky na blockchain by mali do roku 2024 dosiahnuť takmer 19 miliárd dolárov.

V oblasti bankovníctva a financií je blockchain vďaka svojej odolnosti voči hackerom vynikajúcou možnosťou pre medzinárodné platby. Napríklad banka Banco Santander využíva službu xCurrent spoločnosti Ripple, ktorá umožňuje zákazníkom realizovať prevody peňazí medzi krajinami v ten istý deň. Vďaka blockchainu sa znižuje počet sprostredkovateľov potrebných na transakciu, takže proces je oveľa efektívnejší.

Z hľadiska bezpečnosti pomáha blockchain chrániť pred podvodnou činnosťou, ako aj pred hackerskými útokmi. Šifrovanie, ktoré je pre blockchain také dôležité, chráni citlivé finančné informácie a uchováva nezničiteľný záznam každej transakcie. Pomáha zlepšiť už aj tak silné bezpečnostné opatrenia, ako je Poznaj svojho klienta (KYC).

Posledná obrovská výhoda by mohla byť najdôležitejšia. V boji proti klimatickým zmenám má blockchain schopnosť výrazne zjednodušiť transakcie s obnoviteľnou energiou a slúžiť ako základ pre procesy merania a fakturácie.

Takže namiesto toho, že len zabezpečí úplne náhodné výsledky určitej udalosti, mohol by nakoniec pomôcť zachrániť svet.