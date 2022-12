Spustia Rusi na Ukrajine masívnu ofenzívu alebo nie? V Ruskú sú na to protichodné názory, tvrdí americký zdroj

20.12.2022 - V Rusku existujú protichodné názory na to, či spustiť protiofenzívu na Ukrajine alebo nie. Novinárom to povedal nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničia.Washington však bude podľa neho naďalej podporovať Kyjiv bez ohľadu na to, aký scenár sa vo vojne na Ukrajine odohrá, informuje spravodajský portál Sky News.„Určite sú niektorí, ktorí by, myslím, chceli pokračovať v ofenzíve na Ukrajine. Sú iní, ktorí majú skutočné otázky o schopnosti Ruska to skutočne urobiť,“ vyjadril sa predstaviteľ.Minulý týždeň sa hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl, generál Valerij Zalužnyj pre týždenník The Economist vyjadril, že Rusko pripravuje 200-tisíc vojakov na masívnu ofenzívu, ktorá by mohla prísť z východu, juhu a dokonca aj z Bieloruska, a to už v januári.