R. Fico: Hľadám si vhodné bývanie a príde okamih, keď to urobím

Bratislava 12. októbra (TASR) - Predseda koaličného Smeru-SD a expremiér Robert Fico si stále hľadá vhodné bývanie a príde okamih, keď to urobí. Nedá sa však zo dňa na deň postaviť si či kúpiť dom. Povedal to v piatok novinárom po otázke, kedy sa vysťahuje z komplexu Bonaparte, ktorý vlastní podnikateľ Ladislav B. obžalovaný z daňových podvodov.ozrejmil.Na novinársku poznámku, že si nové bývanie hľadá už dva roky, Fico odvetil, že on je ten, kto bude rozhodovať o svojom bývaní.ozrejmil.