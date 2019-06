R. Fico odmieta Ľ. Galka ako podpredsedu NRSR, pri voľbe mu hlas nedá

Na archívnej snímke Robert Fico. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 11. júna (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico nebude voliť Ľubomíra Galka (SaS) za podpredsedu Národnej rady SR. Mieni sa usilovať o to, aby opozícia prišla s inou nomináciou. Fico to povedal pred utorkovým stretnutím vedenia strany. Galka navrhuje SaS do funkcie za Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá odchádza do Európskeho parlamentu.vyhlásil Fico a poukázal na kauzu odpočúvania novinárov či sekretárky.Poslanecký klub Smeru-SD k téme Galkovej nominácie nerokoval.uviedol Fico, ktorý sa mieni usilovať o to, aby opozícia navrhla iného kandidáta na tento post.doplnil Fico.