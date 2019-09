R. Fico: Smer-SD predstaví kandidátku do volieb v krátkom čase

Na archívnej snímke Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 20. septembra (TASR) - Smer-SD predstaví kandidátku do volieb a jej lídra v krátkom čase, po voľbách nepôjde cestou znižovania sociálnych štandardov. V piatok na tlačovej besede to zdôraznil predseda strany Robert Fico.povedal Fico s tým, že hoci sa bude opozícia pokúšať ísť do volieb", Smer-SD zotrvá na obrane sociálnych opatrení.Fico zároveň avizoval, že v krátkom čase informuje aj o lídrovi kandidátky a ďalšom postupe do volieb. Naznačil, že by to mohlo byť na tlačovej konferencii začiatkom budúceho týždňa." reagoval na otázku, či bude lídrom strany on, alebo premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Poukázal pri tom na výsledky Smeru-SD. Strana má podľa jeho slov ambíciu piatykrát vyhrať voľby a skladať opäť vládu, čomu prispôsobí Fico aj svoje ďalšie rozhodnutia.