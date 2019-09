SND oslavuje storočnicu aj novými vizuálmi

Foto: SND Foto: SND

VIZITKA TVORCOV

Bratislava 20. septembra (OTS) - Tvorcov premiérových vizuálov čakala úloha vyzdvihnúť v spoločnosti a v povedomí značku inštitúcie SND, ale zároveň odlíšiť jednotlivé súbory, pretože reprezentujú rozličné žánre, odlišné princípy tvorby či rôznorodosť publika.hovorí, riaditeľka Centra marketingu.Pri balete sa zamerali na zachytenie a vytvorenie surreálne snovej krajiny, pri činohre zvolili model práce s autorskými kolážami, resp. asamblážami, ktoré pre jednotlivé inscenácie pripravili renomovaní výtvarníci Lucia Tallová a Miloš Kopták, a pri opere stavili na hlavné ženské hrdinky jednotlivých diel.Významným prvkom objavujúcim sa vo vizuáloch 100. sezóny je logo storočnice – tri zlaté krúžky vychádzajúce z trojjedinosti SND, kde fungujú súbory so vzájomným rešpektom, no s dôrazom na jedinečnosť každého žánru, ktorý reprezentujú.Sté výročie SND bude síce až v marci, no s imidžovou kampaňou prichádza prvá divadelná scéna už na začiatku sezóny. Jej cieľom je spoločne osláviť a zároveň vzdať poctu divadelným osobnostiam, trom súborom, ktoré prinášali a prinášajú spoločnosti odvahu, umenie a krásu. Nosné claimy – „100 rokov umenia/100 rokov SND“, „100 rokov krásy/100 rokov SND“ a „100 rokov odvahy/100 rokov SND“ v sebe skrývajú kód dvoch ležatých osmičiek symbolizujúcich nepominuteľnosť divadelného umenia, ktoré po sebe zanechali ochotnícke súbory ešte pred vznikom slovenského profesionálneho divadla.Artdirection, dizajn Barbora ŠajgalíkováFoto Jakub GulyásStyling Milan StefanVizáž Anna AdamičkováModelky Annamária Janeková (Rusalka), Zuzana Gabrižová (Impresario), Mara Lukama (Aida), Gréta Šabíková (Figarova svadba)Artdirection, dizajn Barbora ŠajgalíkováFoto Jakub GulyásStyling a vizáž Marek MokošModelka Valéria FrištikArtdirection, dizajn Barbora ŠajgalíkováFoto Jakub GulyásStyling Robert BartolenMasky Don Quijote Juraj SteinerVizáž Anna Adamičkovámodelky a modeli Tatum Shoptaugh (Popoluška), Kristian Achberger (Ravel), Stella Vincenec (Luskáčik), Artemis (Basetka Mareka Peričku) – Luskáčik, Juraj Žilinčár, František Šulek (Don Quijote)Artdirection, dizajn Barbora ŠajgalíkováKoláže Lucia TallováFoto Adam ŠakovýArtdirection, dizajn Barbora ŠajgalíkováObjekty Miloš KoptákFoto Jakub Hauskrecht