R. Fico: Smer-SD trvá na tajnej voľbe kandidátov na sudcov ÚS

Bratislava 1. júla (TASR) - Strana Smer-SD aj naďalej trvá na tajnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. V pondelok to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico s tým, že doterajšia voľba ústavných sudcov bola "vcelku" úspešná. Koaliční partneri, Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS), minulý týždeň avizovali, že budú navrhovať, aby bola ďalšia voľba verejná. Povedali to po tom, čo sa v parlamente opäť nepodarilo zvoliť plný počet kandidátov.Fico v pondelok zopakoval, že tajná voľba je výdobytkom demokracie, dodal tiež, že o spôsobe voľby sa hlasuje v parlamente. Zároveň odmietol, že by poslanci volili nedostatočný počet kandidátov zámerne.povedal s tým, že považuje za dôležité nájsť ďalších aspoň štyroch, piatich vhodných uchádzačov, ktorí sú pripravení kandidovať.Šéf Smeru pripustil, že koaličné strany by mohli hlasovať aj s opozíciou.doplnil.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľu (30. 6.) uviedol, že lepšia je tajná voľba, aby sudcovia nevedeli, kto ich volil. Dodal však, že už pripúšťa aj verejnú voľbu, ak pri nej bude väčšia garancia plnenia dohôd. "" dodal.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Na júnovej schôdzi zvolili dvoch kandidátov, spolu nateraz vybrali 14 kandidátov. Ďalšia voľba sa bude konať na septembrovej schôdzi.Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka Zuzana Čaputová avizovala, že nových sudcov vymenuje, až keď bude mať k dispozícii plný počet kandidátov.