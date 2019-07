Členovia OPEC podporujú predĺženie ťažobných limitov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. júla (TASR) - Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) podporujú predĺženie doterajšieho rozsahu obmedzovania ťažby ropy, a to minimálne o šesť mesiacov. Platnosť pôvodného programu sa skončila v nedeľu 30. júna.Predstavitelia 14 krajín ropného kartelu sa zišli v pondelok vo Viedni, aby rokovali o budúcnosti programu obmedzovania produkcie. Schôdzka je rozložená do dvoch dní, v utorok (2. 7.) budú členovia OPEC diskutovať o programe s krajinami mimo ropného kartelu na čele s Ruskom.Najväčší producent v rámci OPEC, Saudská Arábia, predĺženie programu ťažobných limitov podporuje a rovnako sa vyjadrili aj predstavitelia Iraku a najmä Ruska, najväčšieho producenta mimo kartelu. Šance najnovšie ešte zvýšil Irán.Iránsky minister ropného priemyslu Bidžán Zangání novinárom v pondelok povedal, že podporí predĺženie ťažobných limitov o ďalších šesť až deväť mesiacov. Rozhodnutie Teheránu predstavuje obrat v jeho doterajšom postoji, keďže v minulom období so Saudskou Arábiou, ktorá je spojencom USA, zvyčajne nesúhlasil.povedal Zangání po príchode do Viedne. Dal však najavo nespokojnosť s tým, že ruský prezident Vladimir Putin už na samite skupiny G20 v Osake informoval o dohode ešte predtým, než zasadne OPEC vo Viedni. Putin v Osake vyhlásil, že sa dohodol s predstaviteľmi Saudskej Arábie na predĺžení doterajšieho programu o šesť, prípadne aj o deväť mesiacov. Limity na ťažbu ropy zo strany takzvanej OPEC+ by tak mohli platiť až do konca marca 2020.povedal iránsky minister. Dodal, že Irán sa nechystá OPEC opustiť, ale obáva sa, že takýmto spôsobom OPEC skončí.