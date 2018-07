R. Geist: Pri voľbách do EP bude možno rozhodovať vnútorná politika

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júla (TASR) - Pri budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) bude pravdepodobne viac ako európske témy rozhodovať vnútropolitická situácia. Myslí si to politológ a analytik portálu EURACTIV Slovensko Radovan Geist. Podľa jeho slov sa slovenské zastúpenie v tomto orgáne môže výrazne zmeniť. Pri súčasných podmienkach je tiež takmer isté, že minimálne jedno zo 14 slovenských kresiel obsadí aj predstaviteľ extrémistickej ĽSNS.povedal Geist pre TASR. Upozornil však, že zatiaľ ide o veľmi nespoľahlivé predpovede, keďže voľby do EP sa konajú v máji 2019 a situácia sa dovtedy môže zmeniť.To, že sa o Európskej únii viac hovorí napríklad v súvislosti s migráciou, podľa neho automaticky negarantuje vyššiu účasť.konštatoval.Podľa optimistických predpokladov by sa účasť mala pohybovať okolo 20 percent.poznamenal analytik. Vo voľbách do EP v roku 2014 bola účasť na Slovensku 13 percent, v EÚ bol priemer takmer 43 percent.V budúcoročných voľbách do EP sa tiež môže rozhodovať o politickej budúcnosti slovenského podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Ten potvrdil, že by sa rád uchádzal o post šéfa exekutívy EÚ. Šefčovičov úspech však podľa Geista stojí na troch pravdepodobne nereálnych podmienkach:povedal Geist.