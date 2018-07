Vyšetrovaného exbodyguarda bin Ládina prepustili predbežne na slobodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 27. júla (TASR) - Tuniský vyšetrujúci sudca rozhodol o predbežnom prepustení bývalého osobného strážcu šéfa teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, Samiho A., ktorého Nemecko 13. júla deportovalo do jeho vlasti i napriek zakazujúcemu rozhodnutiu Správneho súdu v Gelsenkirchene z predchádzajúceho večera.Sami A., ktorý by sa podľa gelsenkirchenského súdu mal do utorka 31. júla vrátiť do spolkovej republiky, môže zostať na slobode až do ukončenia vyšetrovania tuniských úradov, pretože aktuálne proti nemu nemôžu byť vznesené žiadne obvinenia.Ako ďalej uviedol hovorca protiteroristického útvaru tuniskej prokuratúry Sofien Sliti pre internetové vydanie denníka Bild, stanovili už termín ďalšieho vypočutia vyšetrovaného, konanie sa neskončilo. Samimu A., ktorý nesmie predbežne opustiť tuniské územie, odobrali cestovný pas.V Tunisku je Sami A. vyšetrovaný pre podozrenie z teroristických aktivít. Podľa platnej legislatívy severoafrickej krajiny však bez rozhodnutia súdu môže stráviť za mrežami maximálne 15 dní.V Tunise nevidia dôvod na vrátenie muža do Nemecka, ktoré o to podľa tamojších úradov doteraz ani oficiálne nepožiadalo.Hovorca Správneho súdu v Gelsenkirchene kritizoval v stredu postup mesta Bochum, ktoré argumentovalo nemožnosťou návratu Tunisana vzhľadom na fakt, že Tunisko ho odmieta vydať späť do Nemecka. Túto otázku skúmal podľa hovorcu aj súd, avšak s inými závermi. Zistil totiž, že oficiálnu žiadosť Nemecka alebo príslušného úradu tuniské úrady nemajú.Správny súd stanovil orgánom v meste Bochum lehotu do konca mesiaca na vrátenie Tunisana, a to pod hrozbou pokuty 10.000 eur. Podľa jeho názoru kompetentní do uplynulej stredy nepodnikli žiadne zásadné kroky pre návrat Samiho A. do Nemecka.Sami A. bol podľa informácií agentúry DPA deportovaný do Tuniska v piatok 13. júla okolo 07.00 h SELČ charterovým letom z Düsseldorfu. Stroj pristál o 08.11 h SELČ na letisku v tuniskom meste Hammámát. Náklady na tento let podľa informácií denníka Die Welt, odvolávajúceho sa na krajinské vládne zdroje v Severnom Porýní-Vestfálsku, predstavovali 35.000 eur.Správny súd v Gelsenkirchene 12. júla večer rozhodol, že Samiho A. zatiaľ nie je možné z Nemecka vyhostiť, keďže neexistujú diplomaticky záväzné záruky zo strany tuniskej vlády, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu. Svoj verdikt však zaslal Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) faxom až nasledujúci deň o 08.27 h SELČ. Súd neskôr označil deportáciu zaa vyzval nemecké úrady, aby zariadili vrátenie 42-ročného Tunisana do Nemecka. Proti tomuto rozhodnutiu súdu podalo mesto Bochum sťažnosť, o ktorej bude v nasledujúcich týždňoch rozhodovať Vrchný správny súd v Münsteri.