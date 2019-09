R. Hajšel: Zemný plyn zohrá dôležitú úlohu pri skleníkových emisiách

Na archívnej snímke Robert Hajšel. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 27. septembra (TASR) – Zemný plyn bude ešte niekoľko desaťročí zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri transformácii na nízkouhlíkovú ekonomiku, respektíve pri dekarbonizácii. Myslí si to slovenský europoslanec Robert Hajšel, ktorý sa tento týždeň vo Vysokých Tatrách zúčastnil na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu.skonštatoval.Zemný plyn podľa neho bude mať dôležité postavenie na Slovensku aj z krátkodobého hľadiska, a to najmä pri prechode kúrenia z uhlia na plyn, čo môže mať hneď veľký efekt na znižovanie emisií skleníkových plynov.upozornil Hajšel.Nálady v tomto smere v Európskom parlamente sú podľa neho rôzne. Na jednej strane sú radikálnejšie sily, ktoré požadujú veľký a intenzívny prechod na obnoviteľné zdroje za každých okolností, ďalej sú takí, ktorí si želajú, aby nárast podielu obnoviteľných zdrojov pri výrobe energie postupne narastal.dodal Hajšel.Vo frakcii sociálnych demokratov je podľa neho názor, že prechod by mal byť čo najintenzívnejší, no zároveň, aby sa vykonával citlivo. Aj preto bude v prechodnom období zohrávať veľmi dôležitú úlohu práve plyn.ozrejmil slovenský europoslanec.Dodal, že v rámci Európskeho parlamentu je konsenzus a Európa by mala byť v tomto smere príkladom, najmä v súvislosti so záväzkami z Parížskej dohody a klimatického samitu v USA.dodal na záver Hajšel.