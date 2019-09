Taliansky koncern Eni kúpil nórske aktíva Exxon Mobil za 4,1 mld. eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 27. septembra (TASR) - Taliansky energetický koncern Eni kúpil prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Var Energi nórske aktíva americkej spoločnosti Exxon Mobil. Hodnota kontraktu predstavuje 4,1 miliardy eur, napísal taliansky ekonomický denník Milano Finanza.Vďaka tejto akvizícii sa Eni stane druhým najsilnejším energetickým koncernom v Nórsku po firme Equinor. Var Energi plánuje do roku 2023 investície vo výške 7 miliárd eur v Nórsku, čo by malo viesť k výraznému zvýšeniu produkcie ropy v krajine.uviedol šéf Eni Claudio Descalzi. Taliansky koncern sa snaží o výraznejšiu expanziu v geopoliticky bezpečných krajinách. Nórsko by sa malo po Egypte a Spojených arabských emirátoch stať treťou najväčšou produkčnou krajinou.