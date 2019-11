R. Holzmann: ECB by mala dostať úrokové sadzby z negatívneho teritória

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 7. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala čo najskôr zvýšiť úrokové sadzby, keďže negatívne sadzby vysielajú sporiteľom zlý signál. Povedal to pre rakúsky týždenník Trend, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, guvernér rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann.Samotný Holzmann, ktorý od 1. septembra nahradil na poste guvernéra rakúskej centrálnej banky Ewalda Nowotneho, patrí v Rade guvernérov ECB k "jastrabom". Bol aj jedným z tých, ktorí na septembrovom zasadnutí odmietali opätovné uvoľnenie menovej politiky. V októbri v rozhovore pre rakúsky rozhlas ORF zopakoval, že "terajšia monetárna politika je nesprávna a v budúcnosti bude potrebná jej zmena".Napriek tomu, pripustil, že zvýšenie úrokových sadzieb nie je momentálne jednoduché a nová šéfka ECB Christine Lagardová je v neľahkej situácii.ECB v septembri v rámci krokov na podporu ekonomiky eurozóny posunula depozitnú sadzbu hlbšie do negatívneho teritória. Z pôvodnej úrovne -0,4 % ju znížila na -0,5 %. Zatiaľ, čo tento krok komerčné banky kritizujú, v Rade guvernérov "veľká väčšina" členov rady zníženie depozitnej sadzby podporila, čo znamená, že Holzmannov názor nezdieľajú.