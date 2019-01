R.Javorčík: NATO je pripravené na prijatie Macedónska do svojich radov

Na archívnej snímke Radovan Javorčík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 30. januára (TASR) - Ratifikáciou dohody z Prespy, na základe ktorej sa Macedónsko premenuje na Republiku Severné Macedónsko, bola splnenápre vstup tejto západobalkánskej krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO). Pre TASR to v utorok uviedol veľvyslanec SR pri NATO Radovan Javorčík.konštatoval Javorčík.Podľa neho má NATO svoje prístupové procesy jasne a jednoducho stanovené. Aliancia je pripravenápodpísať prístupový protokol a následne začať jeho ratifikáciu protokolu.vysvetlil Javorčík.Zároveň vyjadril nádej, že grécko-macedónska politická dohoda pomôže vláde v Skopje aj pri odblokovaní prístupového procesu do EÚ. Rozhodnutie má priniesť júnový summit EÚ v Bruseli.Javorčík spresnil, že Macedónsko splnilo potrebné politické požiadavky a na vstup do NATO je pripravené aj po vojenskej a obrannej stránke, lebo bez toho by nedostalo pozvánku na členstvo.zdôraznil.