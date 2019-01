V Humennom ocenia športovcov roka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Humenné 30. januára (TASR) – Humenské zastupiteľstvo v stredu schválilo športové ocenenia za rok 2018. V troch kategóriách ich udelia siedmim osobám. Ceny sa budú odovzdávať na slávnostnom akte, termín ktorého určí samospráva.Poslanci v tajnom hlasovaní na Cenu športovca roka vybrali z ôsmich navrhnutých ľudí troch. Prvým z nich je Martin Balogáč, ktorý sa venuje hokejbalu. Vlani na majstrovstvách sveta juniorov v tomto športe získal prvé miesto. Ďalšou ocenenou bude kickboxerka Dominika Karchová, ktorá momentálne patrí k najlepším športovcom v Slovenskom zväze kickboxu a je nominovaná na Majstrovstvá sveta v Turecku 2019 a univerzitné hry v Záhrebe. Tretím oceneným bude tenista Samuel Puškár, ktorý je reprezentantom Slovenska v tomto športe v kategórii juniorov a zároveň členom Národného tenisového centra v Bratislave. Slovenský tenisový zväz ho vlani vyhlásil za tenisového Juniora roka 2018. Návrhy na ocenenie Športový kolektív roka neboli podané. Vyplýva to zo schváleného materiálu.Cenu za rozvoj a podporu športu odsúhlasili pre jediného navrhnutého, a to Petra Tokoša, ktorý podporoval najmä tenis a venoval sa mu ako mládežnícky tréner, a tiež ako funkcionár.uvádza sa v dokumente. Okrem iného sa zaslúžil aj o realizáciu tenisového areálu na Chemlonskej ulici.píše sa v materiáli.Cenu primátora mesta za rozvoj športu a reprezentáciu Humenného udelí Miloš Meričko Stanislavovi Rehúšovi in memoriam, ktorý bol dlhoročným predsedom správnej rady Volejbalového klubu Chemes Humenné aDruhým oceneným bude Martin Bercel, ktorý sa celý život venuje atletike.priblížil primátor, ktorý ocení tiež Milana Sroka. Ten sa podľa jeho slov športu v meste venuje aktívne od roku 1972.