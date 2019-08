R. Kaliňák: Som na politickom dôchodku a na dôchodku určite aj ostanem

Na archívnej snímke Robert Kaliňák. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Podpredseda Smeru-SD a exminister vnútra Robert Kaliňák o sebe tvrdí, že je na politickom dôchodku. To, že nebude na kandidátke Smeru-SD v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, nevylúčil ani nepotvrdil.skonštatoval v pondelok po stretnutí predstaviteľov strany. Dodal, že v strane naďalej ostáva. Nepovažuje za zvláštne, keby podpredseda strany nebol na kandidátke do volieb.dodal.Situáciu v strane považuje za dobrú, podľa svojich slov nevie o napätí medzi predsedom strany Robertom Ficom a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Na otázku, či by mal byť lídrom strany do volieb Fico, neodpovedal.zdôraznil v súvislosti s kandidátkou a dodal, že najskôr by sa o nej mali dozvedieť členovia strany.