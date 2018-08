R. KALIŇÁK: Tvrdenia o únose sú obludnosť, je to útok na Slovensko

Na archívnej snímke podpredseda SMER-SD Robert Kaliňák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Medializované informácie o priebehu únosu vietnamského občana a zapojení slovenskej strany do kauzy sú mimoriadna obludnosť. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady SR a exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).deklaroval.Policajtov, ktorí mali vypovedať o priebehu únosu, označil Kaliňák za imaginárnych.vyhlásil exminister s tým, že nerozumie, ako mohol byť článok napísaný tak vzdialene od reality.tvrdí.Nemecká strana podľa Kaliňáka vypočula všetkých ľudí a dala stanovisko, že Slovensko do toho nie je zapletené, ale mohlo byť oklamané.Na margo Mostu-Híd, ktorý požaduje okamžité kroky, Kaliňák poznamenal, že bugárovci by sa mali venovať reálnym veciam a faktom a nie vymysleným článkom.dodal Kaliňák s tým, že mimoriadneho parlamentného brannobezpečnostného výboru sa zúčastní, keďže je jeho členom.Unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol v slovenskom vládnom špeciáli. Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. Vo štvrtok o tom s odvolaním na policajtov, ktorí sprevádzali vietnamskú delegáciu, informoval Denník N. Ministerstvo vnútra reagovalo, že slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. Popis únosu podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a použitia vládneho špeciálu označilo ministerstvo za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi denníka.Generálna prokuratúra SR v stredu (1.8.) uviedla, že v predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.