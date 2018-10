R. Mistrík chce s OĽaNO a KDH hovoriť o podpore pre jeho kandidatúru

Robert Mistrík, archívna snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Bratislava 2. októbra (TASR) - Robert Mistrík, ktorý sa mieni v budúcoročných prezidentských voľbách uchádzať o Prezidentský palác, chce rokovať s predsedami OĽaNO a KDH Igorom Matovičom a Alojzom Hlinom o možnej podpore jeho kandidatúry. Vyplýva to z jeho vyjadrenia, ktoré poslal do médií." uviedol Mistrík.Nezávislý kandidát, ktorého podporuje SaS, poukazuje na možnosti, ktoré môžu budúcoročné prezidentské voľby priniesť. Prezidentský úrad by sa podľa neho mohol dostať do straníckych rúk alebo by sa do paláca mohol dostať extrém a tretia možnosť je, že by bol prezidentom nezávislý nestraník.Do boja o Prezidentský palác sa už chce zapojiť viac ako desať záujemcov, ktorí oznámili zbieranie podpisov potrebných na kandidatúru. Nateraz sa ohlásili napríklad Béla Bugár (Most-Híd), Radovan Znášik, Juraj Zábojník (bezpečnostný analytik), Eduard Chmelár (politický analytik), Robert Mistrík (vedec), Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), Milan Krajniak (Sme rodina), Oskar Fegyveres (svedok únosu prezidentovho syna Kováča ml.), Marian Kotleba (ĽSNS), František Mikloško (expolitik KDH), Róbert Švec (Slovenské hnutie obrody), Bohumila Tauchmannová, Štefan Harabin (sudca Najvyššieho súdu SR) či dramaturgička a riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi. Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR.