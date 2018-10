M. Beblavý: Zvýšenie platov odchod zdravotníkov nezastaví

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Slovenskí lekári a medici neodchádzajú do zahraničia len kvôli platom. Vážnejšími dôvodmi ich odchodu sú zlé vybavenie nemocníc, nesprávne kroky vlády v zdravotníctve, nedostatočné a nekvalitné vzdelávanie, ale aj korupcia. Vyplýva to z názorov 500 slovenských lekárov. Na tlačovej konferencii v utorok prezentoval výsledky prieskumu poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý (nezaradený).Najčastejšími dôvodmi odchodu podľa odpovedí lekárov a študentov medicíny, ktorí zo Slovenska odišli, alebo plánujú odísť, sú zlé vybavenie nemocníc, nespokojnosť s prístupom vlády, zlé možnosti profesijného vzdelávania, korupcia, nekompetentné vedenie nemocníc, zlé zamestnanecké podmienky a nízky plat." priblížil Beblavý.Poslanec mieni, že odlev lekárov nezastaví ani plánované zvyšovanie počtu prijatých študentov na lekárske fakulty. Podľa jeho slovNezaradený poslanec si myslí, že slovenskému zdravotníctvu by pomohlo" dodal.