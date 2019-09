R. Puci: Deficit rozpočtu okolo 0,5 % nebude nič strašné

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. septembra (TASR) - Konkrétne čísla deficitu verejných financií na tento aj budúci rok budú jasné z návrhu rozpočtu, ktorý má minister financií predstaviť do 15. októbra. O nich potom môžeme reálne diskutovať, upozornil v diskusnej relácii TA3 V politike predseda parlamentného finančného výboru Róbert Puci (Smer-SD).zdôraznil. Odvolal sa tak na orientačný údaj, ktorý v piatok (27.9.) prezentoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).Na tento rok bol pôvodne plánovaný vyrovnaný rozpočet, v súčasnosti sa hovorí o deficite okolo 1 % HDP.” vyhlásil poslanec opozičného OĽaNO Eduard Heger. Vláda podľa neho nevedela hospodáriť ani doteraz, v ekonomicky dobrých časoch, a teraz to bude iba horšie.Priestor na získanie dodatočných príjmov v rozpočte vidí v lepšom výbere dane z pridanej hodnoty (DPH), lepšom verejnom obstarávaní a čerpaní eurofondov.doplnila šéfka hospodárskeho výboru parlamentu Jana Kiššová (SaS).Minister financií už oslovil všetky rezorty, aby ešte tento rok hľadali úspory v celkovej výške 200 miliónov eur. Podľa Puciho je tento cieľ reálny.vyhlásil s tým, že detaily by mal po diskusii v rámci koalície odprezentovať minister financií.Podľa Kiššovej nie je ani v čase spomaľovania ekonomiky dôvod na paniku.upozornila s tým, že pomalší rast sa očakáva už dlhodobo a súčasná vláda sa na to nijako nepripravila.vytkla vláde.Poslankyňa za koaličný Most-Híd Irén Sárközy podľa vlastných slov nevidí presne do jednotlivých rezortov a aké sú ich možnosti šetrenia.zdôraznila.Vyzdvihla tiež fungovanie odborných útvarov a inštitúcií, ako je Útvar hodnoty za peniaze, Inštitút finančnej politiky či Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.konštatovala. Výzvou do budúcnosti je podľa nej aj príprava na starnutie obyvateľstva, zlepšovanie školstva či zdravotníctva.