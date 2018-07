R. Raši: Aj súkromný sektor môže získať z eurofondov významnú podporu

Na snímke predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši počas tlačovej konferencie IT Asociácie Slovenska pri príležitosti slávnostného spustenia 7. ročníka IT Fitness Testu 26. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru (SOPK) považuje vláda za dôležitého partnera štátu v oblasti ekonomických politík. Tie sú na Slovensku úzko späté s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, ktoré koordinuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Uviedol vo svojom príhovore Zhromaždeniu delegátov SOPK, ktoré sa konalo vo štvrtok v Bratislave, podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).Podľa jeho slov hoci sa implementácia eurofondov v programovom období 2014 – 2020 rozbiehala pomalým tempom, darí sa ju zrýchľovať. Keď vznikol úrad podpredsedu vlády 1. júna 2016, bolo vyčerpaných len 205,15 milióna eur. Preto si stanovil tri úlohy: zvýšiť čerpanie, zväčšiť transparentnosť, zjednodušiť implementáciu. Vo všetkých troch sa nám podľa Rašiho darí.Ide o približne 175-% nárast oproti situácii z júna 2016.Podľa Rašiho aj súkromný sektor môže získať z eurofondov významnú podporu. V programovom období 2007 – 2013 bolo z fondov EÚ a štátneho rozpočtu podporených takmer 3000 podnikateľov vo výške viac ako 1,1 miliardy eur.povedal Raši.V závere rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK vyhlásili výsledky súťažea súťaže Junior Achievement Slovensko, neziskovej organizácie –. Tento rok komora odmeňovala aj svojím najvyšším vyznamenaním – Zlatou medailou SOPK.Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2017 získali Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo a STABILITA d.d.s., a.s., Košice.Zlatú medailu SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania získal Ján Telensky, predseda dozornej rady AQUAPARK Poprad, s.r.o., Prešov.Víťazom súťaže Junior Achievement Slovensko, n.o. – Top študentský tím aplikovanej ekonómie sa stala firma Ekoverde zo Strednej odbornej školy v Partizánskom pod vedením učiteľky aplikovanej ekonómie Ingrid Rigáňovej. Študentská firma Ekoverde získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu – jednorazovému, kompletne kompostovateľnému, ekologickémutégliku, ktorý študenti vyrábali, a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy.