R. Raši: Brexit môže znamenať problém, Slovákov radi privítame doma

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Londýn 24. januára (TASR) – Brexit môže znamenať pre mnohých Slovákov problém, preto by ich podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) rád privítal doma. Zamerať sa chce najmä na odborníkov z oblasti IT a sektora zdieľaných služieb, pre ktorých je vo štvrtok popoludní v Londýne pripravené podujatie Work in Slovakia – Good Idea!.poznamenal Raši s tým, že na Slovensku nám chýbajú špecialisti v oblasti IT. Práve tých by chceli na podujatí osloviť a prilákať naspäť na Slovensko. Raši si myslí, žePodľa Rašiho v súčasnosti chýba slovenskej ekonomike zhruba 10.000 odborníkov v oblasti IT a v oblasti zdieľaných služieb. Toto číslo môže do roku 2020 narásť až na 20.000.povedal Raši.Podľa vicepremiéra existuje veľa dôvodov, prečo sa vrátiť pracovať späť domov. Ako poznamenal, hoci sú na ostrovoch mzdy vyššie, sú tu i neporovnateľne vyššie životné náklady. Slováci v cudzine tiež často nerobia na pozíciách zodpovedajúcich ich vzdelaniu, a tak nie je ničím nezvyčajným, že absolventi vysokých škôl pracujú ako pomocná pracovná sila.uzavrel.(osobitná spravodajkyňa TASR Simona Ivančáková)