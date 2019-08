R. Raši prijal ministra pre umelú inteligenciu zo SAE

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 27. augusta (TASR) – Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) prijal v utorok ministra pre umelú inteligenciu zo Spojených arabských emirátov (SAE) Umara Ulamáoa s cieľom pokračovať v spolupráci a prehĺbiť doterajšie diskusie vysokých predstaviteľov a expertov SAE s úradom vicepremiéra. Médiá o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Delegácia zo SAE vedená ministrom je na dvojdňovej návšteve SR. "" povedal Raši.ÚPVII informoval o tom, že obaja predstavitelia uvítali prehlbujúcu sa spoluprácu a dohodli sa na podpise memoranda o porozumení a vytvorení výboru pre umelú inteligenciu zloženého z odborníkov na oboch stranách.Následne sa delegácia stretla za rokovacím stolom s expertmi výskumných inštitúcií a súkromných spoločností združených v Slovenskom centre pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, kde jej členovia prezentovali svoje aktivity a existujúce AI riešenia.Ďalšie kroky delegácie budú smerovať do Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) aj do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Generálny riaditeľ NASES Peter Ďurica povedal, že im vysvetlia procesy a ich prínosy v pripravovaných projektoch, ktoré majú uľahčiť ľuďom prístup k elektronickým službám štátu, ako aj zatraktívniť ich dizajn a zjednodušiť používanie.avizoval. Súčasťou prezentácie je plánovaná praktická ukážka životných situácií na portáli slovensko.sk a úradného doručovania do elektronickej schránky. Prínos elektronizácie zdravotníctva pre lekárov aj pacientov, najmä projekt ezdravie, plánuje prezentovať generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.pripomenul.Stretnutie vicepremiéra Rašiho s ministrom pre umelú inteligenciu zo SAE Umarom Ulamáom je pokračovaním spolupráce s emirátmi, ktorú inicioval začiatkom tohto roka podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu vystúpením na svetovom vládnom samite v Dubaji. SAE sú prvou krajinou na svete, ktorá založila ministerstvo pre umelú inteligenciu.