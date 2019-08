Končí sa druhá misia maďarských vzdušných síl pri ochrane Pobaltia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť/Šiauliai 27. augusta (TASR) - Koncom augusta sa uzavrie druhá misia bojových lietadiel maďarských vzdušných síl, ktoré od 1. mája slúžili v pobaltských krajinách. Na litovskej základni Šiauliai v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pre agentúru MTI uviedol, že v roku 2022 budú maďarské lietadlá opäť strážiť pobaltský vzdušný priestor.Na terajšej misii slúži 92 maďarských vojakov, z ktorých je sedem pilotov. Vzdušný priestor strážia so štyrmi lietadlami Saab JAS 39 Gripen vo farbách maďarskej armády.Maďarským vojakom sa na leteckej základni za službu poďakoval spolu so Szijjártóom aj minister zahraničných vecí Litvy Linas Linkevičius.Maďarské bojové lietadlá ochraňujú pobaltský vzdušný priestor v rámci programu Baltic Air Policing pod vedením NATO spolu so Španielskom a Britániou. Od roku 2015 je teraz končiaca pobaltská misia maďarského vojenského letectva už druhou v poradí.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)