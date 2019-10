R. Raši: SR bude najviac poznačená automatizáciou a robotizáciou práce

Na snímke vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši počas výjazdového zasadnutia Vlády SR v Kežmarku 23. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovensko je krajinou, ktorá bude časom najviac poznačená automatizáciou a robotizáciou práce. Nie je to žiadne tajomstvo, hovorí to aj OECD. Uviedol to v Bratislave na brífingu v rámci konferencie národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR s názvompodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richard Raši (Smer-SD), za účasti zástupcov sociálnych partnerov.priblížil.Ak teda Slovensko nechce zostať montážnou dielňou EÚ, tak podľa Rašiho potrebuje dostatok kvalifikovaných IT špecialistov, ktorých už v SR dnes je nedostatok.spresnil. V máji 2019 podľa neho vláda SR prijala stratégiu digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 a v júli na ňu nadväzujúci plán digitálnej transformácie Slovenska.oznámil Raši.Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) sa Slovensko dostalo do štádia, keď je potrebné ďaleko viac hovoriť o digitalizácii a robotizácii.poznamenal šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.Podľa slov štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej pred školstvom stoja veľké výzvy.poznamenala Nachtmannová.Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podľa slov jeho výkonného podpredsedu Jozefa Turčányho pripraví v rámci svojich možností akčný plán, ako ďalej vo verejnej správe s inováciami, ako ďalej s digitálnou zručnosťou a s požiadavkami, ktoré tento segment bude ďalej potrebovať.Podľa Mária Lelovského, 1. viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), by výstupy národných projektov nemali zostať osamotené a nemali by byť odložené do zásuvky.doplnil Lelovský.