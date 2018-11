R. Raši: Všade, kde to neohrozí celok, budú zákazky delené

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 13. novembra (TASR) – Delenie zákaziek ešte nie je doriešené, preto nie je ani súčasťou pripravovanej koncepcie. Delenie je však nevyhnutné všade, kde je to možné a kde to neohrozí celok. Uviedol to na utorkovom brífingu počas medzinárodného kongresu Itapa 2018 predseda Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richard Raši (Smer-SD). Reagoval tak aj na pripomienky Slovensko.Digital.Raši skonštatoval, že v zákone, ktorý by mal byť v najbližšom čase predložený na vládu, má byť zabezpečené, aby veľký projekt alebo projekt, ktorý nepozostáva len z dodania jedného funkčného celku, bol z hľadiska dodania rozdelený na čiastkové plnenia.zdôraznil Raši s tým, že zákon ešte potrebuje doriešiť doložku vplyvov.Delenie zákaziek podľa neho nie je zakázané.uviedol Raši, ktorý zároveň dodal, že delenie zákaziek ani autorské práva nie sú ešte doriešené, pretože sa nenašiel súlad medzi zástupcami ÚPVII, tretieho sektora aj firiem podnikajúcich v tomto segmente. Z toho dôvodu podľa neho nie je táto téma súčasťou pripravovanej koncepcie.Ako povedal v pondelok (12. 11.) na stretnutí s novinármi výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš, zo strategického dokumentu o koncepcii nákupu IKT vypadli po námietkach asociácie ITAS (IT Asociácia Slovenska) časti, ktoré dávali štátu väčšiu moc nad veľkými IT dodávateľmi. Ide najmä o prílohu o delení zákaziek na menšie časti a prílohu o licenčných podmienkach k softvéru, ktorý si štát od dodávateľov objednáva. Podľa Hargaša pri delení zákazok na menšie časti by štát mal väčšiu moc pri rozdeľovaní svojich financií, vymanil by sa spod kontroly veľkých dodávateľov a zároveň by viacero menších firiem dostalo šancu zúčastniť sa na verejnom obstarávaní.