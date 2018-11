S&P znížila rating Argentíny o jeden stupeň na B

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 13. novembra (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra S&P v utorok znížila rating Argentíny o jeden stupeň. Dôvodom je "erózia" jeho hospodárskeho rastu, inflácie a dlhových profilov krajiny.Medzinárodný menový fond minulý mesiac schválil Argentíne pôžičku vo výške 56 miliárd USD (49,71 miliardy eur), čo je viac ako 50 miliárd USD pôvodne dohodnutých v júni. Cieľom je pomôcť vláde zaviesť prísny úsporný program na stabilizáciu ekonomiky.S&P uviedla, že po preskúmaní v auguste znížil dlhodobý úverový rating Argentíny v zahraničnej a miestnej mene na B z B +.skonštatovala S&P vo vyhlásení.dodala.Medzinárodné ratingy odrážajú "ekonomické zdravie" krajiny a môžu mať významný vplyv na náklady na obsluhu jej dlhu, keďže investori požadujú vyššie výnosy od tých, ktorí majú nižšiu známku.Podľa S&P program úsporných opatrení Argentíny by mal postupne zastaviť "zhoršovanie finančného profilu a dlhového zaťaženia, zvrátiť dynamiku inflácie a obnoviť dôveru investorov".Ak sa ekonomika začne stabilizovať a voľby v roku 2019 nepovedú k zmene jej smeru, potom by ekonomika krajina mala smerovať k zotaveniu, domnieva sa S&P.Agentúra zároveň varovala, že v nasledujúcich 12 mesiacoch by mohlo dôjsť k zníženiu ratingu, "ak neočakávaný negatívny politický vývoj alebo nerovnomerná realizácia úsporného programu poškodia dôveru investorov."