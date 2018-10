R. Šoth sa môže stať prvým Slovákom v bruselskom zastupiteľstve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. októbra (TASR) - Radoslav Šoth (30) je prvým Slovákom, ktorý má v komunálnych voľbách 14. októbra šancu stať sa poslancom mestskej rady v Bruseli. Mladý Slovák využíva legislatívu, ktorá aj cudzincom dlhodobo žijúcim v Belgicku umožňuje angažovať sa v politickom živote. Na čele kandidátky občianskej platformy s názvomchce vplývať na tvorbu politiky hlavného mesta EÚ - s cieľom, aby politici viac načúvali hlasu ulice.Šoth v rozhovore pre TASR uviedol, že vyštudoval históriu na Sorbonne v Paríži, neskôr sa zameral na európske ústavné právo cez študijné programy na univerzitách v Barcelone, Miláne, Štetíne a Montpellieri. Dohovorí sa ôsmimi jazykmi a v súčasnosti pracuje ako asistent pre istého francúzskeho poslanca Európskeho parlamentu. V Bruseli žije nepretržite šesť rokov a vždy sa zaujímal aj o dianie na lokálnej politickej úrovni.prezradil Šoth.Jeho možný vstup do komunálnej politiky sa začal jednoducho - cez kamarátov, ktorí ho nahovorili na účasť na občianskom projekte s názvom Plán B. Ten má zahŕňať ľudí bez politickej príslušnosti, ktorí však cítia potrebu priblížiť politiku občanom a vniesť do mestskej politiky viac transparentnosti.vysvetlil.Šoth priznal, že názov platformy je aj slovná hračka - plán B ako alternatíva k doterajšej mestskej politike, a tiež B ako Brusel.V septembri sa občianskej platforme podarilo zaregistrovať sa a prihlásiť do volebnej súťaže. Keďže nejde o štandardnú stranu s hierarchickou štruktúrou, členovia multietnickej platformy sa demokraticky rozhodli pre žrebovanie, a to rozhodlo, že spomedzi 49 mien (mestská rada má 49 členov) sa lídrom kandidátky stal Slovák.skonštatoval.Kandiduje vo volebnom obvode Staré mesto, ktorý miestni nazývajú Pentagon a má okolo 90.000 voličov. Ide o rozľahlú časť mesta, ktorá zahŕňa aj európsku štvrť, kde sú inštitúcie EÚ a žije tam veľa cudzincov. Mnohých z nich, ak sa stihli zaregistrovať ako voliči, môže osloviť projekt ako Plán B už aj preto, že nepoznajú dobre miestnych politikov a ich politické hry. Plán B komunikuje s voličmi vo francúzštine, flámčine a angličtine.opísal filozofiu platformy Plán B. Vysvetlil, že je to spôsob, ako vrátiť dôveru ľudí v politiku a mať nástroje, ako vplývať na dianie v meste. Aby to nebolo len o tom, že tradičné strany vytvoria koalície a cez vzájomný klientelizmus rozhodujú o zmluvách verejného záujmu.V tomto smere vidí šancu aj pre mládež, ktorá je i v Belgicku pasívna, a mladým odporúča, aby sa začali zaujímať o dianie okolo seba, hoci aj prostredníctvom rôznych mestských a občianskych aktivít.Plán B sa ako nový subjekt na mestskej politickej scéne uchádza o voličov najmä prostredníctvom sociálnych sietí a komunikáciou s občanmi, čo má podľa Šotha pozitívnu odozvu.Šance na zvolenie do mestskej rady vidí, ak za Plán B zahlasuje vyše 2300 voličov. Toľko v minulých voľbách z roku 2012 stačilo na zvolenie do mestskej rady.vysvetlil Slovák, ktorý sa po nedeľňajších lokálnych voľbách môže stať súčasťou bruselského politického života.(spravodajca TASR Jaromír Novak)