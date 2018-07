R. Sulík dal počas funkčného obdobia europoslanca 20 podaní na OLAF

Na snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Europoslanec Richard Sulík (SaS) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov sa počas svojho funkčného obdobia venoval smernici o vysielaní pracovníkov, revízii smernice o strelných zbraniach, podaniam na OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) pre podozrenie zo zneužitia eurofondov. Do dnešného dňa dal 20 podaní. Uviedol to pre TASR počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP).Ďalej sakonštatoval.Taktiež sa venoval podľa jeho slov i sporu Hornonitrianskych baní a Elektrárni Nováky.ozrejmil europoslanec. Venoval sa i konkrétnym podnetom od občanov.spresnil.Sulík momentálne nie je rozhodnutý, či by chcel aj v budúcom funkčnom období zastávať pozíciu europoslanca.priznal.V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých europoslancov v ich polčase, Sulík vyzdvihol ako svoje dovtedajšie hlavné aktivity žiadosti o preverenie zákonnosti verejných obstarávaní na základe podnetov občanov, upozorňoval na netransparentné prerozdeľovanie grantov a personálne obsadzovanie agentúr ministerstiev, na základe podnetu podal návrh na zníženie neúmernej administratívnej záťaže pre mikropodniky súvisiacej s krátkodobými štatistikami či návrh aktu Únie (zmena smernice o DPH) na zavedenie výnimky z platenia DPH z poskytovania vybraných elektronických služieb. Za jednu zo svojich hlavných aktivít vo funkcii europoslanca označil už vtedy podávanie podnetov týkajúcich sa prípadov zneužitia financií EÚ. V tom čase upozornil na 15 prípadov.Europoslanec je členom frakcie Európski konzervatívci a reformisti. Ďalej je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Delegácie pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom. Taktiež je náhradníkom vo Výbore pre kontrolu rozpočtu.