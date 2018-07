Úlohu krajských poslancov si v Prešove vyskúšali desiatky mladých ľudí

Na archívnej snímke predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 28. júla (TASR) – Simulované rokovanie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) si v piatok (27.7.) popoludní vyskúšalo viac ako 60 mladých ľudí, ktorí zasadli do poslaneckých lavíc. Išlo o súčasť Popoludnia angažovanosti v rámci prešovského Národného stretnutia mládeže P18.V programe zasadania bolo celkovo šesť bodov. Najzaujímavejšou časťou boli pre mladých interpelácie, kde mohli klásť svoje otázky predsedovi kraja Milanovi Majerskému a primátorke mesta Prešov Andrei Turčanovej. Mládež vo veku 16-26 rokov najviac zaujímali cyklotrasy, nezamestnanosť, čerpanie eurofondov, školstvo, ale aj pútnické miesta v Prešovskom kraji. Informovala o tom Lea Heilová z Kancelárie predsedu PSK.Prešovského župana potešilo, že prišlo veľa mladých ľudí, ktorí sa zaujímali o veci verejné.skonštatoval Majerský.V rámci programu sa mladí "poslanci" zaoberali aj voľbou návrhovej komisie či funkcionárov. Okrem iného prerokovali úpravu rozpočtu. Návrh uznesenia im predstavila ako na riadnom zasadnutí zastupiteľstva PSK vedúca odboru financií. V tomto bode sa pustili mladí aj do niekoľkominútovej diskusie. Úpravu rozpočtu nakoniec schválili.Účastníci, ktorí boli rozdelení do troch poslaneckých klubov – Východ, Stred a Západ, si po ukončení pracovnej časti otestovali svoje vedomosti o Prešovskom kraji. V pripravenom kvíze zodpovedali na otázky a zo simulovaného zasadnutia si odniesli aj ceny.Národné stretnutie mládeže P18 organizuje Katolícka cirkev na Slovensku v spolupráci s mestom Prešov a PSK.