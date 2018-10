R. Sulík iniciuje opozičné stretnutie k voľbe ústavných sudcov

Na archívnej snímke Richard Sulík. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Predseda opozičnej SaS Richard Sulík zvolal na pondelok (15. 10.) okrúhly stôl k téme voľby ústavných sudcov. Pozval zástupcov hnutí OĽaNO, Sme rodina a strany Spolu – občianska demokracia.povedal Sulík.Šéf liberálov pozval opozičných kolegov s cieľom hľadať a nájsť prienik návrhov k voľbe ústavných sudcov.dodal.Opozičné strany sa v uplynulých dňoch stretli aj s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd), ktorému predniesli svoje požiadavky k návrhu zákona o zmene voľby ústavných sudcov.Zmenu Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR posunul parlament do druhého čítania v septembri. Na definitívne schválenie bude koalícia potrebovať aj hlasy aspoň časti opozície, tá však považuje navrhované zmeny za kozmetické.Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať. Parlament by mal o zmenách rozhodovať na októbrovej schôdzi. Už čoskoro by tiež mal voliť kandidátov na ústavných sudcov. Deviatim z 13 ústavných sudcov sa totiž vo februári 2019 končí funkčné obdobie.