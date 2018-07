R. Sulík: Otázka v referende o zastropovaní dôchodku je populizmus

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 10. júla (TASR) – Otázku v referende Odborového zväzu (OZ) KOVO o zastropovaní dôchodkového veku považuje predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík za krátkozraký populizmus. Uviedol to v utorok počas tlačovej besedy strany.Mali by ľuďom povedať, že ak zastropujeme vek odchodu do dôchodku, tak dôchodky budú zákonite a automaticky nižšie, ako by mohli byť, vyjadril sa Sulík.Podľa neho by mala poctivá referendová otázka k tejto téme byť, či občania chcú dôchodok o niečo neskôr a v primeranej výške alebo skôr a potom dostávať almužny. Ľudia z Útvaru hodnoty za peniaze, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť či Inštitút finančnej politiky by vraj mohli vláde sprostredkovať pointu, že skorší vek odchodu do dôchodku znamená nižšie dôchodky.Pripomenul, že vek dožitia sa v SR zvyšuje. „Je primerané, aj keď nie ľúbivé, mierne a rozumne predĺžiť vek odchodu do dôchodku. Možno je dnes nastavené príliš rýchlo to stúpanie, zaviedol to Smer-SD. Poďme diskutovať o tom, či trochu nestlmiť ten nárast alebo ho naviazať napríklad na vek dožitia," povedal Sulík s tým, že by to malo prebehnúť na úrovni expertov. Zastropovanie veku odchodu do dôchodku SaS nepodporí.OZ KOVO začína zbierať podpisy na petíciu za vyhlásenie referenda o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Referendum by sa malo zaoberať otázkou, či občania súhlasia so zastropovaním dôchodkového veku na 64 rokov, a tiež, či by malo byť zákonom zastavené predlžovanie veku odchodu do dôchodku pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 63,5 roka, ženy, ktoré vychovali dve deti, na 63 rokov a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, na 62,5 roka.