Tesla podpísala dohody so šanghajskými úradmi o otvorení závodu

Na archívnej snímke elektromobil Tesla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 10. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla podpísal v utorok dohody so šanghajskými úradmi, ktoré mu umožnia otvoriť si závod v tomto čínskom meste s ročnou kapacitou 500.000 áut. Informovali o tom miestne médiá.Presnejšie, podľa webovej stránky Knews, ktorá je pridružená k štátnej Shanghai Media Group, Tesla podpísala dohody s radnicou v Šanghaji, úradom pre rozvoj a spoločnosťou Lingang Group.Americká spoločnosť viedla zdĺhavé rokovania o otvorení vlastnej továrne v Číne, ktorá by jej pomohla zvýšiť podiel na rýchlo rastúcom čínskom trhu s elektromobilmi a vyhnúť sa vysokým dovozným clám.Tesla bola v pondelok (9.7.) prvou automobilkou, ktorá oznámila, že zvýši ceny svojich vozidiel, Modelu X a S, v Číne o približne 20 %. Dôvodom je nárast čínskych ciel na dovoz amerických produktov v rámci prehlbujúceho sa obchodného sporu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.Ostatní výrobcovia automobilov pravdepodobne budú Teslu nasledovať alebo presunú väčšiu časť výroby do Číny.