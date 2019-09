R. SULÍK PREDSTAVIL SVOJ NÁVRH KANDIDÁTKY SAS DO VOLIEB

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR/Martin Baumann Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR/Martin Baumann

J. Kiššová nebude na kandidátke SaS, ak tam nebudú kľúčoví saskári

Bratislava 30. septembra - Predseda SaS Richard Sulík predstavil svoj návrh kandidátky strany do parlamentných volieb. Povedie ju Richard Sulík, číslom dva na jeho návrhu je Lucia Ďuriš Nicholsonová. Tretie miesto zatiaľ neobsadil, čaká na vyjadrenie Jany Kiššovej. Na kandidačnej listine sú aj viacerí poslanci Národnej rady (NR) SR a tiež exriaditeľ RTVS Václav Mika a šéf Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba."Kandidátku som tvoril tak, aby boli pri každom kandidátovi splnené dve podmienky: musí to byť človek, za ktorého dám ruku do ohňa ako líder kandidátky, a musí to byť človek, kandidát, ktorý prispeje k tomu, že poslanecký klub po voľbách bude stabilný," zdôraznil Sulík.Dodal, že kandidátku budú ešte členovia strany schvaľovať na nominačnom kongrese. "Toto je najdemokratickejší možný spôsob, ako kandidátku schváliť," skonštatoval s tým, že to nie je prvýkrát. Poukázal tiež na to, že každý člen má právo predložiť návrh kandidátky."Čakajú nás tie najdôležitejšie voľby," zdôraznila Ďuriš Nicholsonová s tým, že bude rešpektovať názor voličov. Ak sa jej podarí získať viac hlasov ako v predchádzajúcich parlamentných voľbách, bude to brať ako vyjadrenie názoru voličov a vráti sa z Európskeho parlamentu.Predseda BSK Droba na otázku, ktorý mandát v prípade jeho zvolenia do NR SR uprednostní, odpovedal, že to budú riešiť potom. "Práca župana ma naozaj baví, takže určite ostanem županom na 100 percent. Čo s mojim mandátom, o tom sa budem baviť s vedením strany a predsedom Sulíkom po voľbách," priblížil.V súvislosti s tým, či budú na kandidátke aj členovia Demokratického jadra SaS ako Ľubomír Galko, Natália Blahová či Jozef Rajtár, opätovne zdôraznil potrebu stability poslaneckého klubu, ktorý vznikne po voľbách. Medzi 15 menami, ktoré Sulík v pondelok predstavil, nie sú.Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová nebude na kandidátke SaS, ak na nej nebudú "kľúčoví saskári". Uviedla to na sociálnej sieti v reakcii na Sulíkov návrh kandidátky, ktorý predstavil na pondelkovej tlačovej konferencii."V tak zásadných veciach, akou toto je, názory nemením, sú pre mňa otázkou hodnôt a princípov. Ak na kandidátke SaS, ktorú sme spolu budovali, nie je miesto pre kľúčových saskárov, najväčších bojovníkov proti korupcii a mafii, nie je tam miesto ani pre mňa," skonštatovala Kiššová. Podľa jej slov je jej ľúto, že Sulík po desiatich rokoch budovania SaS stranu "takto rozčesol".Sulík v pondelok predstavil svoj návrh kandidátky, ktorý budú členovia SaS schvaľovať na nominačnom kongrese. Na zozname kandidátov do budúcoročných parlamentných volieb chýbajú členovia Demokratického jadra SaS ako Ľubomír Galko, Natália Blahová či Jozef Rajtár. Niekoľko miest v jeho návrhu však ostalo voľných. Číslo tri na Sulíkovej kandidátke by mohla obsadiť práve Kiššová.