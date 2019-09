Zacharovová vyzýva, aby sa zverejnili prepisy Obamových telefonátov

Bývalý americký prezident Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. septembra (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyzvala na zverejnenie prepisov telefonických rozhovorov a rokovaní bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu so svetovými lídrami - podobne, ako bol zverejnený prepis rozhovoru medzi prezidentmi USA a Ukrajiny Donaldom Trumpom a Volodymyrom Zelenským.Zacharovová podľa agentúry TASS zdôraznila, že medzinárodné spoločenstvo má stále nezodpovedané otázky ohľadom mnohých "medzinárodných konfliktov týkajúcich sa činnosti Obamovej administratívy, ktoré viedli k humanitárnym katastrofám, najmä na Blízkom východe a v severnej Afrike".Zacharovová tiež poukázala na zásadný rozdiel medzi Trumpom a Obamom v ich názoroch na svetovú politiku. Pripomenula nedávny Trumpov prejav na Valnom zhromaždení OSN, v ktorom povedal, že každý môže mať vlastné záujmy a môže ich brániť. Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie pripomenula, že "Obama nedal svetu takú šancu, a to je rozdiel v prístupoch (Trumpa a Obamu)."V USA sa od minulého týždňa vedie voči Trumpovi nové vyšetrovanie. Tentoraz je podozrivý, že počas telefonického rozhovoru so Zelenským pod hrozbou zastavenia vojenskej pomoci Ukrajine naliehal, aby na Ukrajine začali stíhanie voči Josephovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi, ktorý obchodoval s jednou z ukrajinských firiem.Biely dom minulý týždeň zverejnil hrubý prepis rozhovoru medzi prezidentmi, ktorý sa uskutočnil 25. júla.Prepis potvrdil, že Trump opakovane nabádal Zelenského, aby spolupracoval s jeho osobným právnikom Rudym Giulianim a ministrom spravodlivosti Spojených štátov Williamom Barrom pri vyšetrovaní namierenom voči bývalému americkému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý je Trumpovým politickým súperom.Trump v tomto rozhovore vyjadroval nepodložené podozrenie, že Biden chcel zasahovať do vyšetrovania ukrajinskej prokuratúry, týkajúceho sa jeho syna Huntera. V tejto súvislosti tiež Zelenskému potvrdil, že niekoľko dní predtým nariadil zmraziť pomoc Ukrajine v hodnote takmer 400 miliónov dolárov.Konverzácia oboch prezidentov je jedným z predmetov sťažnosti, ktorú podal americkému Kongresu nemenovaný informátor v polovici augusta. Na základe sťažnosti začala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorok konanie smerujúce k tzv. impeachmentu Trumpa.