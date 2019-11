R. Sulík: SaS sa pridá k dohode o neútočení

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 11. novembra (TASR) - Opozičná SaS sa pridá k dohode o neútočení, ktorú podpísali mimoparlamentné hnutie KDH, koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu a v pondelok sa k nej pridala aj neparlamentná strana Za ľudí. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík. Zopakoval, že SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne.povedal Sulík v pondelok novinárom.S lídrami strán, ktoré už dohodu podpísali, sa má Sulík stretnúť najprv na pracovnom stretnutí, kde sa chce napríklad rozprávať o tom, ktoré strany ešte prizvú k dohode. Stretnúť by sa podľa Sulíka mohli budúci týždeň.Sulík tiež potvrdil, že opoziční lídri by sa mali opätovne stretnúť začiatkom decembra. Rozprávať by sa mali o prípadnom spoločnom programe na námestiach 22. februára 2020. Na tento deň má SaS rezervované námestia v krajských mestách a podľa Sulíka sa o priestor chcú podeliť aj s ostatnými stranami.Šéf SaS je podľa svojich slov presvedčený o tom, že po voľbách dôjde k výmene vlády. Na margo aktuálnych preferencií opozičných strán reagoval, že sa netreba plašiť.Dohoda o neútočení obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády. Po novom obsahuje aj vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom-SD, SNS a extrémistami.