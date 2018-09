R. Trnka otvoril nový školský rok na Gymnáziu Poštová v Košiciach

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Košice 3. septembra (TASR) - Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa po letných prázdninách vrátilo viac než 25.000 žiakov. Nový školský rok otvoril v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka na Gymnáziu Poštová v Košiciach, ktoré bolo v minulom školskom roku podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) tretím najlepším gymnáziom na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.KSK je zriaďovateľom 63 škôl a piatich školských zariadení.uviedol Trnka. Gymnázium Poštová dlhodobo podľa neho prináša nadštandardné podmienky pre rozvoj žiakov, čo potvrdzujú aj ich úspechy na národných i medzinárodných súťažiach. Mnohí z nich však po skončení strednej školy odchádzajú študovať do iných regiónov Slovenska alebo do zahraničia.skonštatoval Trnka.Podľa riaditeľa Gymnázia Poštová Otta Révésza odliv mladých ľudí súvisí s možnosťami sebarealizácie počas a po skončení štúdia.povedal riaditeľ.Gymnázium Poštová už roky patrí medzi najlepšie gymnáziá na Slovensku, v rebríčkoch hodnotenia INEKO mu každý rok patria popredné priečky.