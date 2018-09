Prieskum: Proti dôchodkovej reforme sú traja zo štyroch Rusov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. septembra (TASR) - Traja zo štyroch ruských občanov, a teda asi 77 percent, by v možnom referende hlasovali proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku. Vyplýva to aktuálneho celonárodného prieskumu verejnej mienky ruského nezávislého inštitútu Levadovo centrum, ktorého výsledky zverejnili v pondelok.Len jeden z desiatich opýtaných Rusov sa vyslovil za dôchodkovú reformu, ktorú presadzuje ruská vláda ako nevyhnutnú pre udržanie ekonomickej stability krajiny. Viac ako polovica respondentov (53 percent) naopak uviedla, že by pre zvýšenie dôchodkového veku vyšla protestovať do ulíc.Ruská volebná komisia minulý týždeň informovala, že možné referendum o dôchodkovej reforme by sa z dôvodu potrebných príprav a úradných opatrení mohlo konať najskôr až na budúci rok, pripomenula agentúra DPA.Ruský prezident Vladimir Putin (65) minulý týždeň v prejave v televízii uviedol, že dôchodkový vek sa pre ženy zvýši zo súčasných 55 na 60 rokov a pre mužov zo 60 na 65 rokov. Rusko podľa Putinových slov zápasí s vážnymi demografickými problémami a preto pociťuje tamojší penzijný systém čoraz väčšiu záťaž.Veku 65 rokov sa podľa odhadov nedožije 43 percent ruských mužov, ktorých priemerná dĺžka života je 66 rokov. Priemerná dĺžka života ruských žien je podľa údajov Svetovej banky 77 rokov.